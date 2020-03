Lubuska OIA: nie wykupujmy leków, które nie są nam w tej chwili potrzebne

Nie wykupuj leków na dłuższy okres czasu, ich na pewno nie zabraknie - zapewnia prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Daria Wielogórska- Rutka i prosi o zdrowy rozsądek.

Z aptek w błyskawicznym tempie zaczęły znikać suplementy diety, dodatkowo chorzy wykupują leki nawet na 12 miesięcy. - Takie działanie jest nieuzasadnione - mówi w Radiu Zielona Góra, prezes Lubuskiej OIA.

- Nie powinniśmy kupować leków na zapas z recept, które są ważne 365 dni. Mamy obecnie możliwość otrzymania recepty na rok, natomiast jeżeli zakupimy preparaty na taki okres czasu, a nie są nam w tej chwili potrzebne, może to spowodować braki leków na rynku. I nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że np. połowa pacjentów stosujących insuliny wykupi je z rocznym zapasem, a druga połowa nie będzie miała do nich dostępu. Lepiej mieć teraz dwu/trzymiesięczny zapas, a resztę leków wykupić na spokojnie w innym terminie - tłumaczy prezes Lubuskiej Izby.

Opisuje także, w jaki sposób apteki wprowadzają dodatkowe procedury ochronne.

- W tej chwili pacjentów mogą spotkać różne sytuacje. Np. mogą być obsługiwani tylko przez okienko do obsługi nocnej lub do lokalu są wpuszczani pojedynczo. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. W międzyczasie apteka jest odkażana, myte są podłogi i wszystkie powierzchnie, w tym klamki. Pacjenci mogą być też wpuszczani w takiej ilości, ile jest dostępnych stanowisk do obsługi. Mogą też napotkać zamontowane szyby - tego wcześniej nie było, trochę się odzwyczailiśmy, ale to wszystko ze względów ochronnych - podkreśla Daria Wielogórska- Rutka.

