Ludzie boją się koronawirusa, a farmaceuci mogliby pomóc

Rząd zapowiada rozszerzenie kampanii informacyjnej dotyczącej koronawirusa. Tymczasem farmaceuci wskazują, że rządzący nie biorą pod uwagę ich potencjału przy zwalczaniu paniki i dezinformacji.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział we wtorek (25 lutego), że rząd rozpocznie zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną na temat koronawirusa i zagrożeń z nim związanych. Elementem kampanii będą informacje o właściwym postępowaniu przy podejrzeniu, że miało się kontakt z zarażonymi lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u siebie.

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał PAP, że rozszerzona kampania będzie polegała m.in. na informacji w mediach oraz do właściwych instytucji publicznych.

- Rozszerzamy kampanię informacyjną prowadzoną do tej pory. Łącznie będą to już m.in. spoty w telewizji i radiu, informacje zamieszczane w internecie, komunikaty kierowane do poszczególnych instytucji publicznych i samorządowych - wyjaśnił rzecznik rządu.

Przypomniał w tym kontekście o zapowiadanej przez premiera Mateusza Morawieckiego akcji wysyłania sms-ów osobom, które wracają do Polski z zagranicznych podróży.

- We współpracy z operatorami telefonii komórkowej będą wysyłane sms-y osobom, które wjeżdżają na teren kraju, dotyczące właściwego zachowania w razie wystąpienia objawów koronawirusa. Na lotniskach są także dokonywane pomiary temperatury ciała oraz przekazywane materiały informacyjne, dla osób które są narażone na zakażenie koronawirusem - dodał Müller.

Natomiast w mediach społecznościowych nadal toczy się dyskusja o tym, dlaczego farmaceuci są pomijani w tworzonej strategii rządu dotyczącej wirusa COVID-19.

- W czasach, kiedy apteki codziennie odwiedzają dwa miliony Polaków, MZ i GIS nie wpadły, że potencjał ten można wspólnie wykorzystać. Ludzie boją się koronawirusa z powodu szumu medialnego i braku polityki informacyjnej. Farmaceuci pomogą! - zapewnia farmaceuta Marcin Piątek.

"Farmaceuci przypominają: Leki dostępne bez recepty maskujące objawy grypopodobne nie leczą infekcji. Pomimo toczącej się choroby sprawiają, że czujesz się lepiej. Nadal jednak możesz zarażać innych - w pracy, szkole, komunikacji miejskiej".

"Zapytaj farmaceutę! W przypadku chorób wirusowych ważna jest higiena i profilaktyka" - publikuje farmaceuta na Twitterze.

- W Polsce mamy 14000 aptek, w których pracuje 70000 ludzi mogących pomóc zwalczać panikę i dezinformację. Pacjenci robią się coraz bardziej nerwowi. Komunikat GIS i MZ to w tej sytuacji zdecydowanie zbyt mało - dodaje Marek Tomków, wiceszef NRA.