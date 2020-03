Łukasz Szumowski: czeka nas epidemia

Na pewno w najbliższych dniach będziemy mieć znaczne wzrosty ilości zachorowań. To pokazują wszystkie przebiegi w innych krajach - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W Polsce potwierdzonych 11 przypadków zakażeń koronawirusem. Jak mówił w TOK FM minister zdrowia Łukasz Szumowski, wszystkie zarażone osoby przebywają w szpitalach, a stan dwóch z nich jest "poważniejszy", 10 jest w stanie dobrym.

Według danych resortu zdrowia z niedzieli rano (8 marca) w całym kraju hospitalizowanych jest 146 osób, 1 548 osób poddano kwarantannie domowej, a 6409 objęto nadzorem Sanepidu.

Zdaniem ministra Łukasza Szumowskiego czeka nas epidemia. - Na pewno w najbliższych dniach będziemy mieć znaczne wzrosty ilości zachorowań. To pokazują wszystkie przebiegi w innych krajach. W Holandii choćby, mamy do czynienia z podwajaniem liczby osób chorych z dnia na dzień. (...) To w każdym kraju podobnie wygląda - mówił gość Poranka Radia TOK FM. Szef resortu zdrowia dodał, że najpierw liczba chorych jest dwucyfrowa, a za kilka mamy do czynienia już z trzycyfrową liczbą zakażonych.

Minister Szumowski wyjaśniał, jak wygląda sytuacja z zakazem zgromadzeń w Polsce. Główny Inspektor Sanitarny proponuje by objęte były nim zgromadzenia powyżej 1000 osób w przestrzeni zamkniętej, czyli pod dachem. - Decyzję oczywiście podejmuje wojewoda. Kierując się rekomendacjami Jarosława Pinkasa i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wojewoda wydaje taki zakaz - wyjaśniał w TOK FM.

Jego zdaniem możemy się spodziewać, że organizacja tego typu zgromadzeń będzie od dzisiaj przez wojewodów zakazywana. - Dlatego, że chcemy troszkę wyprzedzająco działać w stosunku do tego, co się dzieje w innych krajach. Wiemy, że za chwilę będziemy mieć dużą liczbę pacjentów chorych i ten wirus w Polsce będzie. Będą przypadki ciężkie. No i do tego musimy też się przygotować - podkreślił minister Szumowski, zaznaczając, że z tego, co wiemy, przypadki ciężkie będą dotyczyć osób starszych i schorowanych.

Więcej: tokfm.pl