Maciej Miłkowski: nie ma zagrożenia w dostępie pacjentów do aptek

W Polsce mamy średnio 30 procent aptek więcej niż w UE. Gdybyśmy chcieli mieć tyle aptek, ile wynosi średnia unijna, powinniśmy mieć ich około 9-10 tysięcy - powiedział wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Wiceminister Miłkowski przypomniał w rozmowie z Radiem Zachód, że ponad dwa lata temu została przyjęta ustawa "Apteka dla aptekarza"; od tego czasu nowe apteki mogą być tworzone wyłącznie przez farmaceutów. Tak jest w wielu państwach, gdzie rynek ograniczony jest do konkretnych grup zawodowych.

Jak przyznał wiceminister, przez ostatnie 20 lat w Polsce rozwój aptek był bardzo dynamiczny, dlatego musiało w końcu dojść do procesu regulacji rynku. - Porównując się do krajów Unii Europejskiej mamy około 30 procent aptek więcej niż średnia unijna. Wszyscy wiemy, że utrzymanie apteki kosztuje, chociażby biorąc pod uwagę czynsze i personel, więc dla każdej dodatkowej apteki to są koszty w setkach tysięcy złotych - powiedział Miłkowski.

- Gdybyśmy chcieli mieć tyle aptek, ile wynosi średnia unijna, powinniśmy mieć ich około 9-10 tysięcy. Teraz mamy niecałe 14 tysięcy. Natomiast jeszcze nie widzimy żadnego problemu w tym, żeby było w związku z tym jakieś zagrożenie, niebezpieczeństwo dla pacjentów - mówił wiceminister.

