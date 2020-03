Marek Tomków: pacjenci w pierwszej kolejności trafiają do aptek

Chorzy na COVID-19 w pierwszej kolejności nie spotkają się z lekarzem czy urzędnikiem, lecz właśnie z farmaceutą - mówi Marek Tomków, wiceprezes NRA. Jego zdaniem, odpowiednie wykorzystanie farmaceutów w kryzysowej sytuacji jest nieuniknione.

W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Marek Tomków ocenił, że rządzący zaczynają właściwie wykorzystywać potencjał aptek i farmaceutów w przygotowaniach do epidemii koronawirusa.

Jednak jak zaznaczył, "jeszcze wiele nam brakuje do sytuacji we Włoszech czy Wielkiej Brytanii, ale należy docenić to, że w ostatnich dniach przedstawiciele władzy dostrzegli, iż niezagospodarowany potencjał farmaceutów należy zagospodarować. Nie ma zresztą innego wyboru. Pacjenci w pierwszym rzędzie trafiają do aptek, z faktami się nie dyskutuje. Zresztą z korzyścią dla wszystkich."

- Gdy mówiłem szefowi, że umawiam się z panem na wywiad, to się zaczął zastanawiać, co chcecie „wylobbować na koronawirusie - powiedział wiceprezesowi dziennikarz "DGP". - Tu nie ma umowy handlowej. Nie ma także żadnych sporów wewnątrz-branżowych. Zabrzmi patetycznie, ale po prostu wiemy, że odpowiednie wykorzystanie farmaceutów w kryzysowej sytuacji jest nieuniknione i może być korzystne dla pacjentów - odpowiedział Marek Tomków.

- Mówi pan o lobbingu... To, co może zyskać środowisko farmaceutyczne na tej sytuacji, to pokazanie, że jesteśmy jednym z kluczowych elementów systemu opieki zdrowotnej. Proszę pamiętać, że jesteśmy na pierwszej linii frontu. Jest duże prawdopodobieństwo, że chorzy na COVID-19 w pierwszej kolejności nie spotkają się z lekarzem czy urzędnikiem, lecz właśnie z farmaceutą. Coraz częściej postrzega się apteki niczym sklepy z lekami. Takie sytuacje jak obecna pokazują, że apteka to coś znacznie więcej. To – w skali kraju – 14 tys. placówek pierwszego reagowania, 30 tys. fachowców, do których codziennie przychodzi ok. 2 mln pacjentów - wskazał wiceszef NRA.

