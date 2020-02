Mazowsze. Apteki i hurtownie: to jest jakieś szaleństwo z tymi maseczkami

Dziennikarze wyborczej.pl postanowili sprawdzić dostępność do maseczek mających chronić przed wirusami. Okazuje się, że od kilku dni pacjenci mają problem z ich zakupem.

- Maseczki wyprzedały się, jak się ta cała historia z koronawirusem zaczęła, czyli jakieś dwa tygodnie temu - mówi portalowi pracownik jednej z warszawskich hurtowni farmaceutycznych.

- To jest jakieś szaleństwo z tymi maseczkami. Co mieliśmy, sprzedaliśmy i nie ma. Spodziewamy się dostawy w tym tygodniu, ale nie będzie ona zauważalna w aptekach. A w nich co druga osoba pyta o maseczki - mówi inny.

Podobnie jest w warszawskich aptekach, które odwiedzili dziennikarze.

Maseczki można jeszcze kupić na Allegro.Jednak popyt na nie spowodował duży wzrost cen. Niegdyś kosztowały po 20-30 groszy w hurcie.

Teraz za zwykłe maseczki sprzedawcy liczą w przeliczeniu na sztukę nawet 10 zł i więcej. Są i maski z włóknami filtrującymi, w cenie 50, 100 czy nawet 180 zł.

