Medyczna marihuana: popyt przewyższa podaż

Jeden z pacjentów opowiada portalowi pomorska.pl, że próbował kupić lek Cannabis Floss zapisany przez lekarza.Nie dostał go w żadnej z odwiedzonych aptek w Bydgoszczy (fot. archiwum)

W zeszłym roku dostarczyliśmy około 60 kilogramów suszu na polski rynek. Najbliższa dostawa, którą planujemy na luty, to ok. 40 kilogramów. Do Polski trafi zatem dwie trzecie tego, co przyjechało do kraju w ubiegłym roku - ocenia Tomasz Witkowski ze Spectrum Cannabis.

Dodaje, że popyt na marihuanę zdecydowanie przewyższa podaż. To jest zauważalne w aptekach. Jeden z pacjentów opowiada portalowi pomorska.pl, że próbował kupić lek Cannabis Floss zapisany przez lekarza.Nie dostał go w żadnej z odwiedzonych aptek w Bydgoszczy. - Te produkty czasem się pojawiają, ale częściej ich nie ma. Są dostępne w kratkę - mówiła jeszcze pod koniec ubiegłego roku farmaceutka bydgoskiej apteki. W innej dziennikarze usłyszeli, że gdyby pacjent zgłosił się z receptą, to i tak trzeba by sprowadzić lek z hurtowni. - Trudno zatem stwierdzić, czy faktycznie występuje problem z dostępnością do tych preparatów - mówiła farmaceutka. Więcej: https://pomorska.pl/

