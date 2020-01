MZ chce pilnego przebadania leków z metforminą. GIF czeka na wyniki analiz EMA

GIF czeka z wydaniem zlecenia Narodowemu Instytutowi Leków na przebadanie leków w metforminą pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń. Najpierw mają ukazać się wyniki zlecone przez EMA. Ministerstwo Zdrowia domaga się jednak analiz na szczeblu krajowym już dziś.

GIF tłumaczy w odpowiedzi na pytanie "Dziennika Gazety Prawnej", że „produkty lecznicze kierowane do badania przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny badane są na zgodność z wymaganiami Specyfikacji Jakościowej. Obecność nitrozoamin nie była dotychczas określona w tych wymaganiach, w związku z czym nie były zlecane badania poziomu nitrozoamin w produktach leczniczych”. I dodaje, że przeprowadzenie badań poszczególnych preparatów Europejska Agencja Leków zleciła ich producentom.

Zgodnie z wytycznymi EMA podmioty odpowiedzialne, czyli producenci, muszą sprawdzić każdą serię „oczekującą na zwolnienie” lub już będącą w obrocie oraz przeprowadzić ocenę ryzyka obecności NDMA. Informacje miały być dostarczone początkowo do 15 stycznia. Przedłużono termin do 31 stycznia.

Jak dowiedziała się gazeta, w minionym tygodniu doszło do spotkania urzędników resortu zdrowia i GIF. Ci pierwsi, zaskoczeni brakiem reakcji inspektora, ponownie domagali się, by w trybie pilnym zlecić analizy. Fizycznie prowadzi je Narodowy Instytut Leków. Ten jednak potrzebuje zlecenia, a ono może przyjść jedynie od Inspektora.

GIF tłumaczył już w grudniu ub.r., że czeka na wyniki badań na zlecenie EMA. Firmy jednak zaczęły robić badania z własnej inicjatywy. NIL pytany przez gazetę przyznaje, że wpłynęło ponad 60 zleceń na wykonanie badań nitrozoamin w produktach zawierających różne sartany lub metforminę.

- Nie możemy ujawnić szczegółów dotyczących wyników tych badań ze względu na poufność danych, do jakiej zobowiązane jest każde laboratorium analityczne – poinformował NIL.

"DGP" wskazuje, że gdyby pojawiły się nieprawidłowości, firma ma obowiązek zgłosić to do GIF. Czy były zgłoszenia? Na to pytanie GIF nie udzielił odpowiedzi.

Jak przypomina gazeta, badań dla strony rządowej nie przeprowadzono również wtedy, gdy w 2018 r. pojawiły się informacje o zanieczyszczeniu rakotwórczym związkiem NDMA w sartanach stosowanych w leczeniu nadciśnienia czy w ubiegłym roku przy problemie z ranitydyną używaną przy leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy.

- NIL nie otrzymał żadnego zlecenia wydanego bezpośrednio przez GIF na wykonanie badań nitrozoamin w produktach leczniczych – podaje Instytut.

