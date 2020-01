MZ: do tej pory żadna apteka nie została ukarana

Żadna apteka nie została ukarana za brak terminowego podłączenia do SIM - podaje w mediach społecznościowych wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w reakcji na słowa farmaceuty, że mimo obowiązku wystawiania e-recept, lekarze nadal wypisują recepty ręcznie.

"No niby od 08.01.2020 jest obowiązek e-recept, a my nadal szyfrujemy bazgroły..... Szkoda, że jakby apteka się nie dostosowała do obowiązku, to albo kara albo co najmniej brak możliwości rozliczenia refundacji" - napisał na Twitterze farmaceuta Łukasz Żyto publikując zdjęcie recepty wypisanej ręcznie.

Na post odpowiedział wiceminister Cieszyński: "Żadna apteka nie została ukarana za brak terminowego podłączenia do SIM. A kilka było takich. % e-recept zrealizowanych rośnie o kilka pkt % dziennie, na początku lutego będzie dobry moment na ewaluację".

Jak przypomniał Marek Tomków, wiceszef NRA, apteki miały 3 miesiące do podłączenia się do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (System P1). Na dzień 1 stycznia 2019 r. podłączone było 99,9% placówek.