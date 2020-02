MZ: jak nakłonić rodzime firmy do korzystania z krajowego API?

Czekamy na odpowiedź firm farmaceutycznych czy będą zainteresowane przedstawionymi im propozycjami, które w naszej ocenie znacznie zwiększyłyby zarówno produkcję API w Polsce, a w konsekwencji zwiększyły zabezpieczenie pacjentów w leki - informuje Maciej Miłkowski.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poselską dotyczącą poprawy bezpieczeństwa lekowego Polski.

- Ministerstwo Zdrowia od dawna apeluje do sektora farmaceutycznego o zwiększenie produkcji zarówno substancji czynnych jak i leków w Polsce - zapewnia przedstawiciel resortu zdrowia i stwierdza:

"Dotychczasowe zdarzenia w obszarze dostępności leków dają jasny sygnał, że należy rozpocząć działania na 2 płaszczyznach. Zarówno w kwestii produkcji leków tu na terenie Polski – dziś ledwo 40% konsumowanych przez nas leków jest produkowanych w Polsce – i tu Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania na rzecz zwiększenia tej produkcji przez będące własnością polskich podmiotów rodzime firmy, jak również firmy z kapitałem zagranicznym mającymi swoje fabryki na terytorium RP, ale również i te będące własnością Skarbu Państwa jak np. Polfa Tarchomin.

Drugą rzeczą chyba bardziej istotną i ważną jest to, żeby nakłonić rodzime firmy do korzystania z substancji czynnej wytwarzanej u nas w kraju oraz by produkcja tej substancji czynnej w większym stopniu odbywała się w Europie. Brak bowiem dostępu do substancji czynnej powoduje niemożność produkcji leku w ogóle.

Jako Polska mamy bardzo duże doświadczenie w obszarze produkcji substancji czynnej, mamy technologię do wielu substancji czynnych i możliwości zwiększenia produkcji. Na dzień dzisiejszy w zasadzie tylko kilka podmiotów, w tym jeden będący własnością Skarbu Państwa, produkują substancje czynne, ale robią to w stopniu zbyt znikomym do ich możliwości.

Na tym polu Ministerstwo Zdrowia również prowadzi rozmowy z firmami i działania, żeby ten niekorzystny trend odwrócić. Nie będzie to łatwe i proste zadanie, bo Minister Zdrowia nie jest producentem substancji czynnej. Wciąż w dużym stopniu rządzi tu ekonomia i trudno jest przekonać firmy farmaceutyczne, by wybierały rozwiązania dla nich kosztowo niekorzystne, czyli zakup API w Polsce zamiast importu tej substancji z Azji.

Resort Zdrowia przygotowuje w tym zakresie pewne rozwiązania i prowadzi rozmowy z krajowymi producentami co do możliwości zaimplementowania ich. Na tę chwilę czekamy na odpowiedź firm farmaceutycznych czy będą zainteresowane przedstawionymi im propozycjami, które w naszej ocenie znacznie zwiększyłyby zarówno produkcję API w Polsce, a w konsekwencji zwiększyły zabezpieczenie pacjentów w leki.

Problematyka dostępności substancji czynnej została już zauważona przez Komisję Europejską i odbyło się już kilka spotkań z udziałem przedstawicieli Polski w tym temacie. Komisja Europejska nie przedstawiła jednak na tę chwile żadnych rozwiązań ani planów. Nie poinformowano również kiedy można spodziewać się pierwszych propozycji".