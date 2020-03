MZ: mamy 10 tys. respiratorów. Ekspert: są w użyciu. Mamy odłączyć jednego pacjenta, żeby podłączyć drugiego?

Brak lekarzy i pielęgniarek może okazać się największym problemem spośród wszystkich, które musi rozwiązać administracja rządowa i szefowie szpitali w związku z zagrożeniem nowym wirusem. Zwiększenie liczby łóżek i dostarczenie pracownikom masek oraz specjalnych kombinezonów też bywa poważnym problemem.

Na specjalnej odprawie z wojewodami premier Mateusz Morawiecki upoważnił ich do wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości w szpitalach w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Podwyższona gotowość w szpitalach polega na tym, że zostały one zobowiązane m.in. do: alarmowania personelu szpitala, przygotowania wybranych oddziałów do przyjęcia chorych lub pacjentów z podejrzeniem wystąpienia symptomów wirusa, przygotowania dodatkowych łóżek w wyznaczonych oddziałach lub tymczasową reorganizację w oddziałach, które mogą stanowić rezerwowe miejsce dla chorych. Szpitale muszą także zaopatrzyć się w leki, środki medyczne i diagnostyczne, mają również obowiązek zapewnienia sprawnej łączności.

Okazuje się, że zwiększenie liczby łóżek i dostarczenie pracownikom masek oraz specjalnych kombinezonów bywa poważnym problemem. Jeszcze większym może być utrzymanie obecnego stanu liczbowego personelu medycznego.

Niedobory kadrowe

W razie pogłębiających się braków kadrowych, dyrektor Adam Jakubowski, dyrektor SPZOZ w Głubczycach nie wyklucza, że będzie zmuszony do ograniczenia przyjęć pacjentów.

- Problem niedoboru lekarzy i pielęgniarek jest najważniejszy, ale z nim już oswoiliśmy się. Jeśli dojdzie jednak do pandemii, to wszystkie szpitale będą zakaźne i we wszystkich zabraknie personelu, choćby z tego prostego powodu, że część pracowników zachoruje - przewiduje Jakubowski.

Zdanie to podziela Ryszard Rudnik, dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (woj. śląskie), w którym na oddziale zakaźnym przebywa pięciu chorych z koronawirusem COVID – 19.

- Odpowiedniej liczby lekarzy dzisiaj nie ma żaden szpital, a specjalistów chorób zakaźnych w ogóle brakuje. U nas w szpitalu mamy trzech, w tym jeden w trakcie specjalizacji. Na dzień dzisiejszy radzimy sobie, chociaż nie jest łatwo. Przy normalnym trybie pracy wspierają nas lekarze współpracujący - interniści. Nie mogą jednak jednoznacznie stwierdzić czy w obecnych warunkach, zwiększonego ryzyka, będą chcieli współpracować. To pokaże czas - zaznacza dyr Rudnik.