MZ nie wykonuje testów wszystkim pacjentom z podejrzeniem wirusa?

Na pytanie o testy na koronawirusa pielęgniarka powiedziała, że nam nie zrobią, bo ministerstwo kupiło ich bardzo mało, więc robią tylko osobom z nasilonymi objawami i w ciężkim stanie - opisuje sytuację ze szpitala zakaźnego jedna z pacjentek. Czy MZ już wynegocjowało lepsze ceny za testy na zakażenie COVID-19? - pyta Krzysztof Łanda.

Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia opublikował w mediach społecznościowych historię pacjentki, która wróciła z Włoch i miała w Polsce objawy grypopodobne:

"Wróciliśmy w niedzielę z Włoch (Lombardia), córka poczuła się gorzej już w trakcie drogi powrotnej. W poniedziałek było gorzej - znaczne osłabienie, kaszel, ból głowy, stan podgorączkowy, silne zawroty głowy. Wczoraj podobne objawy pojawiły się u mnie"

Kobieta skontaktowała się z jedną z prywatnych przychodni, która poleciła jej zgłosić się do sanepidu i jechać do szpitala zakaźnego.

"Dzwoniłam do powiatowej stacji sanepidu, ale już było po 15 więc nikt nie odebrał. Napisałam maila - do tej pory brak odpowiedzi. Dziś rano zadzwoniłam na numer alarmowy do stacji wojewódzkiej, tam połączono mnie z epidemiologią. Powiedziałam że dzwonię w sprawie możliwego zarażenia koronawirusem - na te słowa pani odbierająca telefon wybuchła śmiechem. Gdy zapytałam, co w tym śmiesznego, zadała mi kilka pytań odnośnie wyjazdu, objawów i moich danych, po czym poleciła jechać do szpitala zakaźnego, ale absolutnie nie komunikacja miejska. Najlepiej swój samochód.

Zadzwoniłam na pogotowie. Lekarz ratunkowy stwierdził że nie wyśle karetki, bo nie ma zagrożenia życia. Przytoczyłam rozmowę z sanepidem. Kazał poczekać. Po minucie kategorycznie odmówił wysłania karetki i nakazał zadzwonić ponownie do sanepidu, żeby oni zamówili karetkę. Stwierdził, że zaraz koronawirus sparaliżuje cały system i nie będzie karetek do ratowania życia. Chyba byłam którąś osobą z kolei z tym tematem.

Do szpitala pojechałyśmy uberem. Na miejscu nie wpuszczono nas do środka na izbę przyjęć, tylko kazano zaczekać na zewnątrz. Na drzwiach wisi ostrzeżenie, że w izbie przyjęć znajdują się osoby które mogą mieć koronawirusa. Po kilku minutach pani w ubraniu ochronnym i masce wyszła z termometrem bezdotykowym i zmierzyła nam temperaturę. Nie ma gorączki, więc od razu powiedziała że nas raczej nie przyjmą do szpitala, ale możemy się zarejestrować, jeśli chcemy Chciałyśmy.