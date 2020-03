MZ: nie wykupujmy leków w nadmiernej ilości

W związku z epidemią koronawirusa nie ma zagrożenia braku leków, ale jest zagrożenie nadmiernego wykupowania ich z aptek - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Odkąd w mediach pojawiły się doniesienia o chińskich badaniach, jakoby lek na malarię, zawierający chlorochinę, miał być skuteczny w leczeniu koronawirusa, w polskich w aptekach wzrosło zainteresowanie kupnem takiego preparatu. Polscy pacjenci coraz częściej pytają o lek przeciwmalaryczny dostępny w naszym kraju pod nazwą handlową Arechin. Portal GdziePoLek.pl podaje, że ostatnim czasie wzrosła sprzedaż tego leku.

Rzecznik resortu zdrowia zaapelował w TVN24, żeby nie wykupować leków na zapas. - To jest podstawowa rzecz. My, jako Ministerstwo Zdrowia, monitorujemy to, co się dzieje na rynku, jesteśmy w kontakcie z producentami, w kontakcie z Europejską Agencją Leków, która również monitoruje sytuację. Obserwujemy to, co się dzieje w Chinach - zapewnił.

Przekazał, że "na chwilę obecną nie ma zagrożenia braku leków". - Jest jednak zagrożenie wykupowania nadmiernej ilości leków z aptek. Między innymi leków przeciwgorączkowych, ale ludzie zaczynają też szukać leków przeciwmalarycznych. Nie wykupujmy nadmiernej ilości leków - powtórzył.

Andrusiewicz uspokajał jednocześnie, że "jeżeli miałoby dojść do jakiejś sytuacji, w której mogłoby zabraknąć jakiegoś leku", ministerstwo niezwłocznie będzie o tym informować.

Polacy ponadto nagminnie wykupują też środki czyszczące, w tym antybakteryjne żele do rąk i mydła. Większy popyt na te produkty potwierdzają apteki i hurtownie. Mówią, że jeśli trend się utrzyma, to w ciągu kilku dni asortyment ten zniknie zupełnie z półek. I stanie się deficytowy jak maseczki.

– Maseczek w hurtowniach farmaceutycznych brakuje już od kilku dni. Właśnie zamówiliśmy ostatnie sztuki płynów do dezynfekcji. Zaczęliśmy kontaktować się z producentami. Jeden z nich potwierdził, że nie mają już nic na stanie, a produkcja zostanie wznowiona dopiero w kwietniu. Nasze zwiększone zapasy żeli antybakteryjnych i mydeł są już na wyczerpaniu – informuje Robert Janocha, farmaceuta z apteki w Mielcu. I dodaje: – Zauważyliśmy także wzrost zachorowalności na grypę. Sprzedaż leków przeciwwirusowych zawierających oseltamiwir znacząco wzrosła. W hurtowniach zaczęło ich także brakować. Niestety nikt o tym nie mówi.

