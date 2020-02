MZ: pacjent nie aktywuje IKP w aptece

Farmaceuci – odmiennie od lekarzy POZ – nie mają swoich stałych pacjentów, ani apteki nie są podmiotami mającymi doświadczenie w zakresie weryfikacji tożsamości osób. Dlatego nie mogą być punktem, gdzie pacjent mógłby potwierdzić profil zaufany.

Resort zdrowia odpowiedział na petycję w sprawie rozszerzenia katalogu podmiotów pełniących funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany i możliwości aktywacji IKP w aptece lub punkcie aptecznym.

MZ wyjaśnia, że NFZ może nadać uprawnienia do potwierdzania w swoim imieniu profilu zaufanego lekarzom, pielęgniarkom i położnym POZ, a także osobom zatrudnionym u świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ.

Osoby uprawnione do potwierdzenia profilu zaufanego na ww. podstawie mogą potwierdzać profil zaufany wyłącznie świadczeniobiorcom, którzy dokonali wyboru tego świadczeniodawcy w ramach POZ. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji miało na celu umożliwienie pacjentom potwierdzania profilu zaufanego w podmiotach udzielających dla nich świadczeń w zakresie POZ. Placówki POZ mają bowiem swoich stałych pacjentów, którzy złożyli stosowną deklarację wyboru lekarza i których tożsamość została potwierdzona.

Uwzględnia to fakt, że świadczeniodawcy POZ są podmiotami mającymi doświadczenie w zakresie weryfikacji tożsamości osób i ochrony dokumentacji co jest istotne mając na uwadze, że tożsamość pacjentów oraz dane zawarte w dokumentacji medycznej są danymi szczególnie wrażliwymi. Z powyższych powodów przyjęto założenie, że świadczeniodawcy w zakresie POZ mogą potwierdzać profil zaufany tylko dla własnych pacjentów.



- Należy zauważyć, że farmaceuci – odmiennie od lekarzy POZ – nie mają swoich stałych pacjentów, ani apteki nie są podmiotami mającymi doświadczenie w zakresie weryfikacji tożsamości osób. Wobec czego, nie są planowane w najbliższym czasie zmiany w zakresie rozszerzenia katalogu pomiotów uprawnionych do potwierdzania profili zaufanych o farmaceutów i techników farmaceutycznych - informuje resort zdrowia.