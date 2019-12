MZ proponuje: leki na hemofilię dostępne w ramach procedury refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia rozważa przeniesienie finansowania leków na hemofilię do NFZ. Resort chciałby, aby zakup czynników krzepnięcia odbywał się z pominięciem procedury przetargowej - podaje "Rzeczpospolita".

– System, który funkcjonuje, nie jest dobry, tracimy mechanizmy, które daje nam ustawa refundacyjna i które możemy realizować zgodnie z prawem: działanie komisji ekonomicznej, negocjacje czy pewne niejawne elementy tych negocjacji - tłumaczy wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

- Chcielibyśmy w 2020 r. wprowadzić zmianę ustawową, która umożliwi nam przejście przez procedurę refundacyjną. Czy będzie to finansowane w ramach świadczeń przez NFZ czy przez Ministerstwo Zdrowia, nie mamy odpowiedzi. Ważne, żebyśmy zachowali ten sam standard i ten sam poziom. A źródło finansowania wydaje się mniej istotne – wskazuje.

Aby uniknąć powikłań w wyniku hemofilii stosuje się leczenie profilaktyczne. Chorym podaje się profilaktycznie czynniki krzepnięcia dożylnie, dwa–trzy razy w tygodniu. Zwykle dostępne są terapie bazujące na lekach z osocza. Pod względem dostępu do nowoczesnych terapii wyprzedzają Polskę m.in. Anglia, Szwecja, Słowenia, Irlandia czy Węgry. Tam czynniki rekombinowane to ponad 90 proc. podawanych leków.

W Polsce koncentraty rekombinowanych czynników krzepnięcia są dostępne tylko w ramach programu NFZ, w pierwotnej i wtórnej profilaktyce krwawień dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, i przeznaczone są dla pacjentów uprzednio nieleczonych koncentratem czynnika osoczopochodnego.

Leki dla osób z hemofilią kupuje się w ramach przetargów, które wygrywa ten, kto jest tańszy. A nowoczesne rekombinowane terapie kosztują więcej. Sytuacja ta jednak ma szansę się zmienić. Resort zdrowia zapowiada, że mogły by być one dostępne w ramach procedury refundacyjnej.

– Ustawa refundacyjna daje duże możliwości wpływania na cenę, co jeszcze zwiększyłoby dostęp do czynników krzepnięcia, w tym tych rekombinowanych. Jeśli zmiana poszłaby w tym kierunku, to byłoby bardzo dobrze – mówi prof. Marcin Czech, b. wiceminister zdrowia, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

