MZ: wprowadzimy stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

W czwartek, 12 marca, ma zostać wydane rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego - poinformował Łukasz Szumowski, szef resortu zdrowia.

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemiologicznego oznacza możliwość wprowadzenia przez rząd wielu ograniczeń, zakazów i nakazów, w tym czasowego ograniczenia przemieszczanie się, funkcjonowania instytucji, zakładów pracy, zakazać widowisk i zgromadzeń o określonej w rozporządzeniu liczbie, jak również nakazać udostępnienie nieruchomości i lokali na potrzeby przeciwdziałania epidemii.

Minister Zdrowia na konferencji prasowej dodał, że może też kierować do pracy przy zwalczaniu epidemii osoby wykonujące zawody medyczne.

- W tym planie epidemicznym wchodzimy w kolejne szczeble drabiny planu epidemicznego. Na razie jesteśmy w pierwszym etapie, czyli robimy wszystko, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, stąd zamykanie szkól i apele szczególnie do ludzi młodych o pozostawanie w domach. To nie jest czas na imprezy. Wirus może zabierać z tego świata osoby, które są słabsze od nas. Pozostanie w domu to jest jedyna forma jaką może się chronić społeczeństwo – zaznaczył minister zdrowia. - My działamy w taki sposób, żeby przygotować służbę zdrowia na to, co nieuchronnie wystąpi w przyszłych dniach. Chodzi o to, żeby nie wychodzić do miejsc choćby takich jak supermarkety czy sklepy - zaznaczył.

Wyjaśnił też, że MZ w tej chwili wspólnie z wojewodami organizuje sieć szpitali jednoimiennych, zakaźnych. - W Polsce ma być takich szpitali dziewiętnaście - w każdym woj. przynajmniej jeden, jednoimienny zakaźny szpital, który ma możliwość hospitalizacji i leczenia chorych zakażonych wirusem. Musi być tam sale zabiegowa i operacyjna. Szpitale mają obowiązek zabezpieczyć miejsca na sale porodowe, dla kobiet zarażonych, które rodzą. Te szpitale będą do poniedziałku gotowe do przyjmowania chorych z zarażeniem - wyjaśnił minister Szumowski.

Podkreślił też, że w każdym szpitalu ma być co najmniej 10 proc. łóżek respiratorowych.

- Działalność tych szpitali zostanie sfinansowana z NFZ choćby one stały puste, więc nie ma obawy o straty finansowe. Proszę spokojnie działać, finanse schodzą na dalszy plan. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów za chwilę będziemy mieli 100 pacjentów, a za tydzień lub dwa – 1000 albo i więcej. Od naszych, Polaków działań zależy ile tych zakażeń będzie. Dlatego zostańmy w domu przez te dwa tygodnie - podkreślił minister Szumowski.