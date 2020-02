Najstarsi lekarze – w wieku 80-97 lat – wystawili już ponad 270 tys. e-recept

Najstarszy lekarz wystawiający e-recepty ma 97 lat. To pokazuje, że wiek nie jest barierą. Cyfryzacja bowiem to nie kwestia metryki, ale mentalności i percepcji - ocenia wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

8 stycznia br. e-recepta zastąpiła tradycyjną papierową receptę. Od początku uruchomienia e-recepty czyli od maja 2018 r. wystawiono już ponad 106 mln elektronicznych recept, z tego ponad 40 mln w ciągu pierwszego miesiąca jej obowiązywania (8.01-07.02). Z tego zrealizowano już ponad 70%. W Polsce najwięcej e-recept wystawianych jest na leki na nadciśnienie tętnicze.

W tym czasie najwięcej e-recept wystawiono pacjentom w wieku między 60 a 73 lata, a najstarszy pacjent miał 111 lat.

– E-recepty to już codzienność w polskich gabinetach. Dziennie wystawianych jest ich średnio ok. 2 mln. Najważniejszą korzyścią z e-recepty, oprócz ułatwień dla pacjentów i lekarzy, jest wiedza dotycząca farmakoterapii, która w przyszłości przełoży się na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa i stopniowe zwiększanie nacisku na profilaktykę oraz leczenie pacjentów we wczesnych stadiach chorób – powiedział Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za cyfryzację.

Dodał, że w Estonii, która jest liderem cyfryzacji, już teraz dane pozyskane dzięki e-recepcie pomagają lekarzom w ocenie, który pacjent wymaga częstszych konsultacji lekarskich lub hospitalizacji: - Cieszy nas również to, że jak pokazują statystyki, seniorzy odnaleźli się w nowej rzeczywistości i dziś są grupą, która otrzymuje i realizuje najwięcej e-recept .

Najwięcej e-recept wystawiono w pierwszym miesiącu obowiązywania e-recepty pacjentom powyżej 60 lat – prawie 24 mln, z czego najstarsi pacjenci w Polsce – w wieku 100 lat i więcej – otrzymali prawie 8 tys. e-recept. Najstarszy pacjent, który skorzystał z e-recepty miał 111 lat.

W sumie od maja 2018 r. osoby powyżej 60 lat otrzymały ponad 60 mln e-recept, z czego zrealizowały całkowicie lub prawie ponad 50 mln. Kolejne 10 mln czeka jeszcze na realizację, która często uzależniona jest od terminu ważności e-recepty związanego z czasem trwania terapii. Jednorazowo lekarz może przepisać leki na maksymalnie 360 dni stosowania, w takim przypadku recepta będzie ważna przez 365 dni (jeżeli lekarz to zaznaczy). W przypadku antybiotyków termin jej realizacji wynosi 7 dni od daty wystawienia, 120 dni od daty wystawienia jest przewidziane na produkty immunologiczne, a 30 dni na środki odurzające i substancje psychotropowe. W pozostałych przypadkach e-recepta jest ważna 30 dni.