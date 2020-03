NanoGroup bliski rejestracji płynu perfuzyjnego w USA i Europie

Zarząd NanoSanguis - spółki zależnej NanoGroup - poinformował o możliwości rozpoczęcia procesu rejestracji płynu perfuzyjnego przez amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejską Agencję Leków jeszcze w 2020 roku.

- NanoSanguis - spółka zależna NanoGroup - otrzymała od American Heart of Poland zatwierdzony raport z badań płynu perfuzyjnego służącego do przechowywania i transportu organów - podało w komunikacie NanoGroup.

"W podsumowaniu raportu z badań stwierdzono, że: "Analiza porównawcza referencyjnego płynu UW (University of Wisconsin) z płynem NanoSanguis (NS, z funkcją przenoszenia gazów oddechowych) perfuzji 24-godzinnej pobranych nerek świńskich, na podstawie raportu cząstkowego z American Heart of Poland - wykazano istotnie znamienną przewagę płynu NanoSanguis (p=0,01) w ograniczaniu ostrej martwicy kłębuszkowej w ocenie histopatologicznej i brak istotnych różnic w odniesieniu do innych ocenianych parametrów histopatologicznych" - czytamy.

"W ocenie klinicznej przekłada się to na ponad dwukrotnie rzadsze (w niezależnym porównaniu nerek perfundowanych płynem NS vs UW, odpowiednio ryzyko martwicy 13% i 55%) ryzyko martwicy kłębuszkowej i tym samym poprawę sprawności fizjologicznej organu" - dodano.

Rejestracja płynu perfuzyjnego w FDA oraz EMA ma nastąpić jeszcze w 2020 r.

Więcej: money.pl