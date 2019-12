NFZ karze lekarzy za wystawianie recept na mleko dla niemowląt

NFZ po przeprowadzonych kontrolach przesyła do lekarzy specjalistów nakazy pokrycia wyrównania za błędnie określoną refundację wraz odsetkami. Kary dotyczą stosowanego u niemowląt mleka Neocate LCP.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje ten produkt do 12. miesiąca życia dziecka, a mali pacjenci nie są w stanie przestawić się z dnia na dzień na inne mleko. Lekarze nie spodziewali się, że jeśli wypiszą receptę dziecku, które ukończyło rok, narażą się na kary - pisze "Dziennik Bałtycki".

O sprawie pisaliśmy również 17 grudnia.

Medycy nie negują potrzeby karania za nieuczciwie wystawione recepty, jednak uważają, że nie powinno się to dziać kosztem zdrowia pacjentów.

- Lekarz nie może zmuszać rodziców do zmiany, praktycznie z dnia na dzień, jedynego dobrze tolerowanego przez ich dziecko mleka, ponieważ mali pacjenci cierpiący na ciężką postać alergii pokarmowej, najczęściej nie są w stanie zaakceptować w krótkim czasie zmiany mleka - mówi lek. Jarosław Skłucki, specjalista pediatrii z Gdyni.

Pierwsze kontrole w związku z preparatem Neocate miały mieć miejsce w województwie podlaskim, gdzie NFZ najpierw rozesłał do lekarzy pisma z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w receptach, a po uzyskaniu odpowiedzi, rozesłał im informacje o konieczności zwrotu wyrównania refundacyjnego.

- Na Podlasiu kary nałożone wraz z odsetkami przez Narodowy Fundusz Zdrowia sięgają nawet do kilkudziesięciu tys. zł. Rekordzista musi zapłacić 30 tys. zł. Jest to dopiero początek, bowiem mamy sygnały, że już są kontrolowane kolejne leki - wskazuje lek. Joanna Zabielska - Cieciuch, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.

Na Pomorzu na razie lekarze otrzymali wspomniane pisma z żądaniem złożenia wyjaśnień. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden ze specjalistów będzie musiał wypłacić jeszcze więcej niż na Podlasiu, bo aż 50 tys. zł.

Lekarze już zapowiadają, że jeżeli dojdzie do nałożenia „kar”, to wezwani będą odmawiać uregulowania kwot. Niektórzy są zdania, że za niezgodności w systemie refundacyjnym powinny obowiązywać jednorazowe kary, a nie przymus zwrotu wyrównania, i to z odsetkami.

