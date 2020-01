NFZ: zorganizujemy system wspólnych zakupów

Różnice między cenami zakupu tych samych leków w szpitalach potrafią być nawet 9-krotne. Dlatego obszar ten poddajemy szczególnemu nadzorowi i zorganizujemy system wspólnych zakupów - poinformował Adam Niedzielski, prezes NFZ.

- Stwierdzone przez NFZ duże dysproporcje pomiędzy cenami leków, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny, wymagają podjęcia pilnych działań – powiedział Adam Niedzielski, prezes NFZ komentując analizę Funduszu, z której wynika, iż szpitale masowo przepłacają za leki. NFZ przez wiele tygodni analizował wyniki postępowań przetargowych w placówkach na terenie całego kraju.

Jak podał prezes Niedzielski w mediach społecznościowych, "różnice między cenami zakupu tych samych leków w szpitalach potrafią być nawet 9-krotne. Takie zjawisko oznacza ograniczenie dostępności leków dla pacjentów." - Dlatego obszar ten poddajemy szczególnemu nadzorowi i zorganizujemy system wspólnych zakupów - poinformował.

Portal money.pl, który powiadomił o wynikach NFZ, wskazuje, że Ministerstwo Zdrowia także ma wiadomość problemu.

Ministerstwo przypuszcza, że możliwości różnic cenowych są dwie - albo decydujący o lekach nie interesują się tym, ile wydają na preparaty, bo i tak pieniądze zwraca NFZ, albo- jak pisze portal - dali się nakłonić do takich, a nie innych decyzji zakupowych. I jedno, i drugie ma być skrupulatnie sprawdzane.

Resort przyznał w grudniu ub.r., że chce zachęcać szpitale do wspólnego kupowania leków i nie chodzi o to, aby więcej pieniędzy zostało w kasie Funduszu, tylko o to, aby w ramach budżetów zaproponować dostęp do leczenia większej liczbie pacjentów.

Zapowiedzi wspólnego kupowania leków przez szpitale m.in. tak skomentowano na Twitterze:

"Przy wspólnych zakupach różnic nie będzie. Co nie znaczy, że będzie taniej niż w najtańszym szpitalu dzisiaj. Kto to zagwarantuje?" - pyta jeden z użytkowników.

"Taka różnica w cenie podchodzi pod kumoterstwo. Centralne zakupy spowodują chaos. Nadzór powinien być nad kontrolą wewnętrzną szpitala" - uważa kolejny.