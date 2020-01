NHS chce włączyć farmaceutów w edukację prozdrowotną

Brytyjski NHS (odpowiednik NFZ) chce, by farmaceuci edukowali otyłych pacjentów, jak schudnąć i dawali ludziom porady dotyczące stylu życia. Krytycy tego pomysłu uważają, że niektórzy pacjenci mogą negatywnie zareagować na sugestię farmaceuty, że są otyli.

Chodzi też o interwencje farmaceutów w przypadku rzucania palenia i zachęcania ludzi do zmniejszenia ilości wypijanego alkoholu - informuje dailymail.co.uk.

Jednocześnie brytyjski płatnik zachęca pacjentów do szukania porady u miejscowego farmaceuty na temat niezdrowych nawyków.

- Chcemy, aby pacjenci z niewielką dolegliwością lub osoby szukające porady w zakresie dobrego samopoczucia pomyślały: "Najpierw apteka" - powiedziała minister podstawowej opieki zdrowotnej Jo Churchill.

W ocenie NICE, farmaceuci „mają dobre relacje z miejscową ludnością i rozumieją fizyczne, ekonomiczne i społeczne wyzwania, przed którymi stoją niektóre osoby”.

Ale pomysł spotkał się też z krytyką. Kontestujący to rozwiązanie uważają, że niektórzy pacjenci mogą negatywnie zareagować na sugestię farmaceuty, że są otyli i powinni coś z tym zrobić lub że nadużywają alkoholu.

Jednak Tam Fry z National Obesity Forum powiedział, że plan może być skuteczny, jeśli zostanie zrobiony z wyczuciem: - Pojawienie się w lokalnej aptece i pogawędka na temat problemów zdrowotnych może być dla wielu osób znacznie mniej stresujące niż taka rozmowa w trakcie formalnej wizyty lekarskiej.

By zachęcić więcej osób do udania się w pierwszej kolejności do farmaceuty w przypadku niewielkich dolegliwości, przed skonsultowaniem się z lekarzem rodzinnym, NHS zleciło realizację reklamy.