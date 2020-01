NIA: farmacuci bardzo szybko przygotowali się do realizacji e-recept

Farmaceuci są dobrze przygotowani do procesu e-recept. Możemy śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o informatyzację aptek, nasz kraj znajduje się w europejskiej czołówce - mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

- To bardzo duża zmiana w polskim systemie ochrony zdrowia. Inne kraje podobne projekty przygotowywały nawet przez dekadę. W Polsce w przeddzień wejścia obowiązku w życie mniej więcej połowa recept była wystawiana w postaci elektronicznej. Po tygodniu to ponad 70 procent. Nie zamierzamy nikogo karać za to, że o kilka dni spóźni się z wdrożeniem, ale liczymy, że w połowie lutego przekroczymy 90 proc. recept w postaci elektronicznej, a recepty papierowe będą już wystawiane tylko w wyjątkowych przypadkach - mówi dla Pulsu Biznesu, Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Funkcjonowanie przepisów, które wprowadziły obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej skomentował także Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

- Farmaceuci są dobrze przygotowani do tego procesu. Wielu z nich przeszło też specjalistyczne szkolenia. Możemy śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o informatyzację aptek, nasz kraj znajduje się w europejskiej czołówce. Przygotowanie do procesu zajęło polskim farmaceutom jedynie 12 tygodni - podkreśla rzecznik NIA.

Więcej: pb.pl