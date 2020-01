NIA podsumowuje VIII KZA

W Sejmie toczą się debaty na temat różnych ustaw. Dotyczące w taki czy inny sposób różnych zawodów medycznych. Ten dialog jest czasem lepszy, a czasem gorszy. Natomiast z państwa środowiskiem jest on wzorowy - powiedział do farmaceutów poseł Tomasz Latos.

W dniach 24-26 stycznia br. odbył się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy. W Warszawie spotkało się 371 delegatów reprezentujących 20 Okręgowych Izb Aptekarskich, którzy wybrali władze samorządu aptekarskiego na kolejną, 4-letnią kadencję.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Małgorzata Kidawa – Błońska, Gabriela Morawska – Stanecka, Tomasz Latos, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Bartosik, Monika Wielichowska, Marcelina Zawisza, Konstanty Radziwiłł, Maciej Miłkowski i Janusz Cieszyński.

Politycy i eksperci o farmaceutach

– Wasza wiedza, profesjonalizm i fachowa opieka nad pacjentem jest bardzo ważna – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która zwróciła się do farmaceutów przytaczając wspomnienia apteki swojego dzieciństwa.

Wicemarszałek podkreśliła nieocenioną rolę farmaceutów w systemie ochrony zdrowia szczególnie w obliczu narastających problemów związanych z brakiem kadry medycznej – lekarzy, pielęgniarek, utrudnionym dostępem do leczenia specjalistycznego i brakami leków.

- W listopadzie 2019 roku brakowało, z tego co wiem, ponad 400 leków. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego uważam, i chyba wszyscy tu zgromadzeni się zgodzą, że naszym zadaniem jest to, aby był równy i sprawiedliwy dostęp do leków refundowanych dla wszystkich aptek. To powinno być zadanie dla polityków, które powinniśmy wykonać – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Kończąc przemówienie, wicemarszałek wyraziła nadzieję, że przyjmowane przez Sejm ustawy będą zgodne z oczekiwaniami środowiska zawodowego farmaceutów i pozwolą poszerzyć kompetencje, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia Polaków.

Niezwykle rzadko zdarza się tak mądra współpraca

W swoim wystąpieniu prof. Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019 r. podkreślił znaczącą rolę jaką odegrał samorząd zawodowy w przygotowywaniu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty i w pracach zespołu, którego stał na czele.

Z kolei poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia wspomniał o mądrej współpracy ze środowiskiem farmaceutów:

– Niezwykle rzadko zdarza się tak dobra i tak mądra współpraca jak z państwa środowiskiem i panią prezes, która wraz z całym zespołem państwa reprezentuje. W Sejmie toczą się debaty na temat różnych ustaw. Dotyczące w taki czy inny sposób różnych zawodów medycznych. Ten dialog jest czasem lepszy, a czasem gorszy. Natomiast z państwa środowiskiem jest on wzorowy.