Nie odwołasz wizyty - płacisz. MZ wprowadzi takie rozwiązanie?

Placówki medyczne od dłuższego czasu zgłaszają problem niestawiania się na wizyty u lekarzy bez wcześniejszego odwołania. Jednym z rozwiązań, jakie postulują, jest wprowadzenie pewnej formy odpłatności – mówi "Faktowi" wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

Jak dodaje gazeta, resort zdrowia rozważa różne możliwości rozwiązania tego problemu. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty w wysokości od 20 do 50 zł. Jeśli ktoś nie odwoła wizyty, to ponowna rejestracja będzie go kosztować.

Według danych przytaczanych przez dziennik, może chodzić nawet o 17 mln wizyt. Tymczasem wielu pacjentów czeka na wizytę u specjalisty nawet po kilka lat. Część z nich mogłaby skoczyć w zwolnione przez innych miejsca.

Pomysł nie jest nowy. Pojawiały się już wcześniej propozycje, by uzależnić zapisanie na kolejną wizytę od zapłaty określonej kwoty. Innym pomysłem było pobieranie opłaty przy rejestracji, która byłaby zwracana w przypadku wizyty. Jeśli pacjent nie pojawi się u lekarza lub nie odwoła jej na czas, opłata przepada.

Takie rozwiązania stosuje się w innych państwach.

67 proc. amerykańskich stomatologów pobiera dodatkowe opłaty od pacjentów za odwołanie wizyty. Średnia wysokość kary wynosi 50 dolarów.

W Kanadzie pielęgniarka dzwoni 24 godziny przed umówioną wizytą, by ją potwierdzić. Jeśli pacjent mówi, że przyjdzie, a potem nie pojawi się u lekarza, to płaci towarzystwu ubezpieczeniowemu określoną kwotę. Natomiast gdy pielęgniarka z jakiegoś powodu nie zadzwoni, kara nie obowiązuje.

W Polsce niektóre placówki również stosują metodę przypominania pacjentom o wizycie dobę przed zdarzeniem telefonicznie lub wysyłając sms.