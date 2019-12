B. wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda zadał taką zagadkę: czy inwestor, który ma worek pieniędzy i zastanawia się, gdzie zainwestować: we Francji, w Niemczech, w Czechach czy w Polsce, wybierze nasz kraj?

W załączeniu do pytania podaje opis otoczenia zewnętrznego: - Do tego należy dodać, że środowisko refundacyjno-cenowe jest w Polsce postrzegane jako niezwykle restrykcyjne. Mamy HTA, co jest akurat bardzo dobre, ale mamy też niskie ceny leków, co jest korzystne dla pacjentów, resortu zdrowia i płatnika. Ale czy równie korzystne z perspektywy inwestora? Czy w Polsce może otworzyć fabrykę, nowoczesne laboratorium, prowadzić R&D?

I odpowiada: - Z tej perspektywy Polska nie jest atrakcyjnym rynkiem do inwestycji. Mamy niskie ceny leków, generalnie niskie wydatki na opiekę zdrowotną, potencjalnie dużą trudność z wejściem do refundacji i dużą szansę, że wniosek refundacyjny zostanie odrzucony. Jednocześnie, co polski rząd oferuje inwestorom? Nie znam żadnych poważnych inicjatyw rządu, które zachęcałyby do inwestycji. Brak polityki inwestycyjnej powoduje, że nasz krajowy rynek, który ma doskonałe tradycje w produkcji leków, będzie się raczej kurczył i zanikał.

Jak mówił dr Łanda podczas seminarium naukowego Fundacji Watch Health Care "Konieczność zwiększenia inwestycji w polskiej gospodarce i poprawa jej innowacyjności – rola i możliwości przemysłu medycznego" (Warszawa, 18 grudnia 2019r.), rząd deklaruje, że chce zwiększyć obrót, jeśli chodzi o badania kliniczne. Mówi, że zależy mu na inwestycjach i na innowacyjności.

- Jednak pytam, jakie są konkretne działania, by zwiększyć liczbę badań klinicznych? Dlaczego przedsiębiorca w Polsce nie znajduje żadnego wsparcia? Dlaczego nie ma mechanizmów, które pobudzą innowacyjność? To co się dzieje, raczej odpycha niż zachęca - ocenił.

Tak powstał RTR

Wspomniał, że kiedy pracował w resorcie zdrowia, ówczesny minister rozwoju, Mateusz Morawiecki powiedział, że "musimy skończyć z Polską silosową oraz że pieniądze idące na refundacje leków muszą pracować na rozwój gospodarczy". Tak powstał Refundacyjny Tryb Rozwojowy. Od tego czasu jednak nic się z nim nie zadziało.