Nocne dyżury: burmistrz Kęt o farmaceutach: chcą zarobić, a nie dokładać do interesu

Radni Powiatu Oświęcimskiego podjęli uchwałę określającą harmonogram pracy aptek. Obejmuje on m.in. Kęty. W praktyce jednak tamtejsi właściciele aptek nie respektują narzucanego im planu pracy.

Przedsiębiorcy twierdzą, że w nocy obsługują jedynie pojedynczych klientów i ponoszą straty, bo na czas dyżuru muszą zatrudniać farmaceutów.

– Od początku, wbrew stanowisku aptekarzy, obiecywałem walkę o dyżury całodobowe i konsekwentnie słowa dotrzymuję. Uchwała, która została podjęta na skutek naszych uwag i dzięki zaangażowaniu radnych powiatowych z terenu naszej gminy obejmuje nocne dyżury w Kętach – podkreśla burmistrz Kęt Krzysztof Jan Klęczar, cytowany przez portal kety.pl.

Jednak dodaje: – Jednocześnie nie sposób nie przyjąć argumentacji właścicieli aptek, że jest to dla nich nieopłacalne. To ich biznes. Oni chcą zarobić, a nie dokładać do interesu.

