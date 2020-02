Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej był gościem Radia Opole (fot. archiwum)

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej był gościem Radia Opole. Zapewniał, że problemy z dostępem do aptek czynnych w dni świąteczne i w nocy trzeba rozwiązywać w sposób racjonalny. - Apteki wieczorami i w nocy są otwarte tam, gdzie jest to konieczne. Natomiast tam, gdzie takiej konieczności nie ma, bo np. nie ma dyżuru lekarskiego lub szpitala, który generowałby recepty dla pacjentów, to apteki będą krócej czynne, np. do 23.00 - ocenił Marek Tomków. Dodał, że obecnie w negocjacjach ze starostami udaje się osiągnąć kompromis, że apteki są otwarte nawet do północy a także w niedzielę i święta. - Robiliśmy badania i w nocy najczęściej poszukiwanym towarem są kubki na mocz oraz tradycyjnie prezerwatywy. Z kolei bardzo rzadko potrzebne produkty, które nie mogłyby poczekać na zakup do rana. Leków ratujących życie jest niewiele lub wcale. Więcej: http://radio.opole.pl/

