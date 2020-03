Od tego zależy, czy będziemy mieli epidemię wirusa, czy epidemię paniki

To, co przekażecie ludziom, którzy wam ufają i wam wierzą, od tego zależy, czy będziemy mieli epidemię wirusa, czy epidemię wirusa i paniki. Od tego, czy przekażecie rzetelną informację, zależy bezpieczeństwo i zdrowie Polaków - mówił w Sejmie do polityków minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

Nadzorujemy podejrzanych o zakażenie, opracowaliśmy plany i wytyczne, laboratoria pracują a szpitale są w gotowości. „Na nadejście epidemii przygotowujemy się w najlepszy możliwy sposób” - zapewniali szef rządu i minister zdrowia na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu (2 marca) dotyczącym koronawirusa. Opozycja była sceptyczna i wskazywała na konkretne zaniedbania i błędy w komunikacji i polityce informacyjnej.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył podczas 7. posiedzenia Sejmu, że celem jego wystąpienia jest poinformowanie, jak polskie społeczeństwo i całe państwo są przygotowani na koronawirusa.

- Na tej sali są pielęgniarki, lekarze, ratownicy i inni pracownicy służby zdrowia. Szczególnie do was kieruję apel, ale i do wszystkich pań i panów posłów, o to, abyście wysłuchali tej informacji z uwagą i pozbawieniem - częstych na tej sali - emocji. To, co przekażecie ludziom, którzy wam ufają i wam wierzą, od tego zależy, czy będziemy mieli epidemię wirusa, czy epidemię wirusa i paniki. Od tego, czy przekażecie rzetelną informację, zależy bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. Wierzę, że na tej sali wszyscy chcą to bezpieczeństwo zapewnić. Ufam, że nikt nie będzie wykorzystywał strachu przed epidemią do bezpośrednich walk partyjnych. Dlatego w moim wystąpieniu przekażę tylko suche fakty - mówił minister zdrowia.

Nadzór i badania

Poinformował, że obecnie nie mamy pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa w Polsce.

- Hospitalizowanych jest 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej. Ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym – powiedział.

Przypomniał, że na świecie jest 87 tysięcy zachorowań i „najczęściej chorują osoby starsze, bardzo rzadko dzieci”. Zaznaczył, że w około 80 proc. przypadków pacjenci infekcję koronawirusem przebywali w sposób łagodny - zapalenie płuc i duszność występowała u ok. 14 proc. przypadków, a u 5 proc. pojawiła się ciężka niewydolność oddechowa.

- Jest to wirus podobny do innych wirusów korona. Na powierzchniach przeżywa od kilku minut do 9 dni. W związku z tym istnieje niewielkie ryzyko rozprzestrzeniania się na produktach, które są przekazywane dłużej niż tydzień - zaznaczył Szumowski.