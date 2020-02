NRA jest przeciwna wpływowi niefarmaceutycznych właścicieli, zwłaszcza sieci aptek, na aptekarzy. Słupowanie to jego nowa forma - wskazuje farmaceuta Mariusz Politowicz.

"Rzeczpospolita" w swoim artykule odnosi się do uchwały podjętej przez VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy, która zakazuje sieciom aptecznym wykorzystywanie magistra farmacji w charakterze słupa i nakłanianie go do otwarcia na własne nazwisko apteki, która w rzeczywistości będzie finansowana i zarządzana przez sieć.

Obowiązująca od połowy 2017 r. ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" umożliwia bowiem otwarcie nowej apteki tylko farmaceucie. Jak wynika z informacji samorządu aptekarskiego, sieci apteczne, których właścicielem jest zwykle niefarmaceuta, znalazły sposób, by to obejść.

– Stąd zdecydowana postawa KZA. Naczelna Rada Aptekarska jest przeciwna wpływowi niefarmaceutycznych właścicieli, zwłaszcza sieci aptek, na aptekarzy - mówi gazecie farmaceuta Mariusz Politowicz, członek NRA. - Słupowanie to jego nowa forma. Oferując magistrom farmacji finansowanie, franczyzę lub podpisywanie weksli, w istocie przejmują faktyczną kontrolę nad apteką, jej sposobem pracy, w tym oferowanym asortymentem. A cała odpowiedzialność spada na ubezwłasnowolnionego aptekarza. To jest tzw. firmanctwo. Działalność niedozwolona, a w tym przypadku szczególnie niebezpieczna dla pacjentów, ale i aptekarzy-słupów – tłumaczy.

Krytycznie do uchwały antysłupowej odnosi się ZPA PharmaNET i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP.

- Samorząd aptekarski grozi odebraniem rękojmi należytego prowadzenia apteki farmaceutom, którzy podpisali lub mają zamiar podpisać umowę o współpracy, np. na zasadzie franczyzy, czy umowy partnerskiej lub patronackiej. Uchwała ma na celu pozbycie się lub zastraszenie tych farmaceutów, którzy związali lub mają się zamiar związać z większymi partnerami, by polepszyć efektywność swojego biznesu i dostępność oferty dla pacjentów - ocenia Marcin Piskorski, prezes PharmaNET.

