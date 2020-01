Część lekarzy, która nie chce z przeróżnych powodów podłączyć się do systemu, aby wystawić e-receptę postanowiła skorzystać z furtki i wpisać „awaria systemu” sugerując sytuację awaryjną - mówi w wywiadzie dla SE wiceprezes NRA, Marek Tomków.

Jak dodaje, Ministerstwo Zdrowia, czy NFZ jest w stanie zweryfikować, że korzystający z tego rozwiązania lekarze czynią to faktycznie z powodu awarii systemu czy obchodzą przepisy.

Jego zdaniem, podłączenie do systemu wymaga odrobiny zaangażowania i chęci.

- Jeśli ktoś całe lata nie korzystał z komputera i wystawiał recepty wypisując je ręcznie, to być może nie jest do tego przyzwyczajony. To nie wymaga wielkiego wysiłku. Lekarze, którzy nie chcą podjąć wysiłku, omijają prawo przybijając pieczątkę z napisem „awaria systemu” - mówi wiceszef NRA.

