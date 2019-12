Onkologia: w 2019 roku wzrosła liczba refundowanych terapii

Mijający rok był bardzo dobry pod względem liczby terapii i programów onkologicznych. Udało się wdrożyć szereg nowych refundowanych opcji terapeutycznych m.in. w raku płuca, piersi, prostaty czy jelita grubego - mówi prof. Marcin Czech, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, były wiceminister zdrowia.

O tym, w jakim stopniu poprawiono dostępność pacjentów do terapii w chorobach nowotworowych eksperci rozmawiali podczas konferencji "Onkologia 2019 - podsumowanie roku", która odbyła się we wtorek (17 grudnia) w Warszawie.

Prof. Marcin Czech, wiceminister zdrowia od sierpnia 2017 r. do stycznia 2019 r., ocenił, że przyjęcie przez rząd dokumentu "Polityka Lekowa Państwa" (co nastąpiło jeszcze we wrześniu 2018 r. - red.), to ważny krok, który jednoznacznie wskazuje na priorytety polityki lekowej. Przekonywał, że państwo, zgodnie z nakreślonymi założeniami, stawia na zapewnienie skutecznych i bezpiecznych leków dla pacjentów, które ci powinni otrzymać w optymalnym dla siebie czasie.

- Odnośnie części refundacyjnej, powstały bardzo dobre listy refundacyjne, które doprowadziły do znacznego poszerzenia opcji terapeutycznych dla różnych grup pacjentów w ramach budżetu NFZ, poprzez implementację i rozszerzenie programów lekowych oraz wzbogacenie refundacji aptecznej, w tym m.in. w hematoonkologii (tu w przewlekłej białaczce szpikowej, szpiczaku mnogim, chłoniakach), raku płuca, piersi, prostaty czy jelita grubego - mówił prof. Marcin Czech.

Uznał też, że Ministerstwo Zdrowia w szybkim tempie proceduje wprowadzanie leków biopodobnych, które przyczyniają się do oszczędności w systemie. Doszło również do zwiększania się wydatków Funduszu na refundację, obecnie poruszamy się tu w granicach 16 proc. z puli środków NFZ.

Dodał również, że w szczegółowych celach programu polityki lekowej założono systematyczne zmniejszanie udziału pacjentów w finansowaniu terapii, co w odniesieniu do onkologii daje się zauważyć. Ponadto powołano do życia Agencję Badań Medycznych, co ułatwi realizowanie badań niekomercyjnych, czego dowodem było zainteresowanie ich prowadzeniem przewyższające możliwości finansowe.

- Obecnie wydaje się, iż w lekach mamy duży porządek, jeśli chodzi o racjonalne wydawanie pieniędzy. Tym co pozostaje do zrobienia jest przeniesienie wybranych leków onkologicznych z programów terapeutycznych na listę apteczną lub do katalogu chemioterapii. Uważam, że takie działania wpłyną na zwiększenie dostępności chorych do nowoczesnych terapii - podsumował prof. Czech.