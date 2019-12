Opóźnia się rejestracja leku Mabionu

EMA nie wydała rekomendacji w sprawie rejestracji leku Mabion CD20. Opóźnienia w procedurze rejestracyjnej flagowego preparatu Mabionu poskutkowały spadkiem kursu - podaje Puls Biznesu.

„Zarząd informuje, iż w dniu 12 grudnia zakończyło się posiedzenie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, na którym procedowane były wnioski rejestracyjne spółki o dopuszczenie do obrotu leku pod roboczą nazwą MabionCD20. Zgodnie z agendą posiedzenia dostępną na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków wniosek spółki rozpatrywany był w trybie dodatkowych zagadnień, co oznaczałoby, że będzie nadal procedowany i nie została wydana opinia pozytywna ani negatywna” — podał Mabion w komunikacie.

Informacja o tym, że EMA nie wydała rekomendacji, pojawiła się jeszcze podczas czwartkowej (12 grudnia) sesji giełdowej, powodując błyskawicznie 16-procentowy spadek notowań Mabionu.

— Na gorąco mamy ograniczony zakres wiedzy na temat tego, co było przedmiotem dyskusji na komisji EMA. Wstępnie możemy powiedzieć, że sytuacja nie jest negatywna. Nie mamy decyzji odmownej, choć nie mamy też opinii pozytywnej. Wszystko wskazuje na to, że nasz wniosek został cofnięty na tzw. dzień 180, co oznacza kolejną rundę pytań — powiedział Sławomir Jaros, członek zarządu Mabion S.A.

