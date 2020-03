Orlen Oil, wchodzący w skład grupy kapitałowej Orlen, będzie produkował płyny aseptyczne - poinformował w środę, 4 marca, na Twitterze prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek.

- W ciągu kilku dni nasza spółka ORLEN Oil rozpocznie produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk. Nasze laboratoria i linie produkcyjne w Jedliczu są już dostosowywane do tego, aby jak najszybciej odpowiedzieć na oczekiwania klientów i wzmocnić bezpieczeństwo sanitarne kraju - powiedział prezes spółki.

W rozmowie z PAP Biznes wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że w związku z koronawirusem, chce umożliwić produkcję odkażalników przez firmy, które dotąd tego nie robiły.

- Wchodzimy wspólnie z Orlenem we współpracę, chcemy ułatwić produkcję tak, żeby wszystko to, co jest robione, było robione zgodnie z prawem i żeby Orlen nie miał na żadnym etapie problemów związanych z kwestiami podatkowymi - dodał.

Spółka Orlen Oil, działająca w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen zajmuje się produkcją i dystrybucją środków smarnych.

4 marca rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce.

Małgorzata Dragan, PAP