Orlen: płyn dezynfekujący trafia właśnie do Agencji Rezerw Materiałowych

Ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk w Orlen OIL w Jedliczu. Pierwsza partia płynu o działaniu wirusobójczym jest już w drodze do Agencji Rezerw Materiałowych - informuje Orlen.

- Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy realizację pierwszych dostaw płynu do dezynfekcji rąk. W bardzo szybkim tempie udało nam się dostosować produkcję tak, aby aktywnie włączyć się w działania rządu związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa sanitarnego kraju. Zakładamy, że do końca marca br. produkcja sięgnie prawie 2,5 mln litrów produktu – podaje w komunikacie Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

W przyszłym tygodniu dostawy będą realizowane na stacje paliw PKN ORLEN oraz na potrzeby innych podmiotów gospodarczych.

Obecne moce produkcyjne należącego do Grupy Orlen Zakładu ORLEN OIL w Jedliczu to 750 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk na tydzień, w opakowaniach 5 litrowych. Płyn do dezynfekcji jest wirusobójczy, jego produkcja opiera się na alkoholu etylowym. Nowy produkt jest już dopuszczony do obrotu decyzją URPL. Z kolei alkohol potrzebny do produkcji jest kupowany od dostawców mających certyfikat ECHA wydawany przez Europejską Agencję Chemikaliów.