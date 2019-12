Oszczędności w szpitalu, czyli jak to robią hiszpańscy farmaceuci

Wszystkie państwa w Europie borykają się z tym samym problemem - zbyt małą liczbą lekarzy, pielęgniarek, zbyt dużą liczbą pacjentów pozostawionych bez wsparcia i pomocy. Dlatego coraz więcej krajów zwraca uwagę na farmaceutów - powiedział Michał Byliniak podczas spotkania poświęconego farmacji szpitalnej.

- Międzynarodowy Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) dedykowany jest polskim farmaceutom szpitalnym i wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom, które zmienią oblicze polskiej farmacji szpitalnej, jak też oczekiwaniom farmaceutów w zakresie edukacji. Środowisko farmaceutów szpitalnych chce się rozwijać. Do tej pory nie miało dostępu do projektu edukacyjnego, który im ten rozwój umożliwi - mówiła mgr farm. Katarzyna Gancarz, koordynator projektu podczas wydarzenia „Opieka farmaceutyczna w szpitalu – czyli jak to robią hiszpańscy farmaceuci?” (17 grudnia, Warszawa).

O tym, co w niektórych krajach europejskich jest codziennością

- Tworząc ten projekt skupiliśmy się przede wszystkim ma dwóch filarach. Pierwszy to opieka farmaceutyczna w szpitalu. Jest to bardzo ważny dział pracy farmaceuty szpitalnego, który dotyczy nadzoru nad bezpieczną, racjonalną i efektywną farmakoterapią pacjentów w szpitalu. Bardzo istotna jest także współpraca pomiędzy farmaceutą a lekarzem. Dzięki temu projektowi farmaceuci mieli możliwość poznania, jak w praktyce funkcjonuje takie partnerstwo – wskazała Katarzyna Gancarz.

Drugi filar tego projektu oparty był głównie na nowych technologiach w aptece szpitalnej. - Automatyzacja procesów dystrybucji w hiszpańskich aptekach szpitalnych jest na bardzo wysokim poziomie. Nasi farmaceuci mogli więc zapoznać się z nowymi technologiami, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo w farmakoterapii pacjentów, ale też zwiększają i przyspieszają automatyzację procesów dystrybucji. Należy do nich przede wszystkim system unit-dose, stacje medyczne Pyxis, które znajdują się na hiszpańskich oddziałach szpitalnych, automatyczne, wertykalne i horyzontalne systemy magazynowe Kardex, ROWA oraz aplikacja OncoSafety, która zwiększa bezpieczeństwo pacjentów podczas podawania im chemioterapii - wymieniła koordynator.