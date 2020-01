OZZTF: możliwość dokształcania z korzyścią dla pacjentów i techników

Wszelkie możliwości dokształcania i podnoszenia kwalifikacji przez techników farmaceutycznych będą z korzyścią i dla pacjentów, i dla samych techników, nie zmieni to także hierarchii w aptece i nadal farmaceuci będą w niej potrzebni - uważa prezes OZZTF, Przemysław Nowak.

- W nawiązaniu do propozycji uchwały przedstawionej na VIII Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Gdańsku OZZTF stoi na stanowisku, iż kwestie związane z ewentualnym dokształcaniem techników farmaceutycznych tyczą się tylko tej grupy zawodowej i nie mają nic wspólnego z zawodem farmaceuty, albowiem jak było to już wielokrotnie podkreślane, są to dwa odrębne zawody - podkreśla szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych, Przemysła Nowak.

Dodaje: - Uzasadnienie tejże propozycji uchwały nie jest do końca zgodne z prawdą i stanem faktycznym, bowiem wszystkie osoby związane z branżą farmaceutyczną, jak i Ministerstwo Zdrowia doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w Polsce nie istnieje wystarczająca liczba farmaceutów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, aby objąć pacjentów odpowiednią opieką farmaceutyczną.

Dane te są ogólnodostępne i wynika z nich jasno, że na jedną aptekę nie przypada nawet dwóch farmaceutów.

- Podsumowując, wszelkie możliwości dokształcania i podnoszenia kwalifikacji przez techników farmaceutycznych będą z korzyścią i dla pacjentów i dla samych techników, nie zmieni to także hierarchii w aptece i nadal farmaceuci będą w niej potrzebni. Poza tym realne korzyści z tego faktu wynikające odczują także sami farmaceuci. Jako, że w aptekach pracują te dwie wymienione wyżej grupy zawodowe, w codziennej pracy powinny się wzajemnie wspierać. Poszerzenie wiedzy i kompetencji na pewno w tym pomoże - podkreśla.

OZZTF powstał w 2019 roku. Jest członkiem NSZZ Solidarność. Jak podkreśla szef Związku, organizacja chce współpracy z każdym, kto chce poprawy wizerunku tego zawodu oraz jakości codziennej pracy.

- Chcemy stworzyć związek dla techników, który poprzez jedność, fachowość i dojrzałość, będzie realnym partnerem tak dla MZ, jak i dla Was, w codziennej walce o polepszenie jakości pracy - dodają organizatorzy.