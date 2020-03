Panika może doprowadzić do rzeczywistych kłopotów z dostępem do leków

Polacy w obawie przed koronawirusem wykupują nie tylko leki sprzedawane bez recepty, lecz także z przepisu lekarzy. W ostatnich dniach coraz więcej osób prosi jednak o receptę na możliwie najdłuższy czas i od razu realizuje całe zamówienie.

– Przed laty przy okazji ptasiej i świńskiej grypy mieliśmy już sytuacje, że ludzie kupowali leki na zapas, a po pewnym czasie wszystkie lądowały w śmietniku – przypomina "DGP" rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. I dodaje, że ministerstwo apeluje o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku przy zakupach w aptekach.

Farmaceuci informują pacjentów, że ibuprofen i paracetamol nijak nie pomogą w walce z koronawirusem. Na te leki też widzą zwiększony popyt.

– Jest kłopot, bo ludzie już nie tylko leki kupują, lecz także zaczynają profilaktycznie je zażywać. Informujemy pacjentów, że nie ma to żadnego sensu, lecz niektórzy wiedzą lepiej – wskazuje Marek Tomków, wiceszef NRA.

Farmaceuci zwracają uwagę na to, że ludzie wykupują nie tylko leki sprzedawane bez recepty, lecz także z przepisu lekarzy. Często wystawiają oni druki pozwalające na zakup medykamentów na pół roku. Do niedawna większość pacjentów realizowała zakupy sukcesywnie – miesiąc po miesiącu. W ostatnich dniach coraz więcej osób prosi jednak o receptę na możliwie najdłuższy czas i od razu realizuje całe zamówienie.

– Niestety, może to wywołać efekt samospełniającej się przepowiedni. Kupujemy leki, bo boimy się ich niedostępności, a przez swoje zakupy doprowadzimy do rzeczywistych kłopotów z dostępem do produktów leczniczych – zauważa Marek Tomków.

