Petycja: pacjent w aptece powinien móc założyć IKP

Pracownicy aptek i punktów aptecznych powinni móc zakładać Indywidualne Konta Pacjentów i mieć uprawnienia punktu potwierdzającego profil zaufany, a także możliwości prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych - uważa autor petycji w tej sprawie.

Rafał Błoszczyński opublikował na portalu petycjeonline.com treść dokumentu, w którym ocenia:

"Pracownicy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, farmaceuci, technicy farmaceutyczni i inny personel pomocniczy chcieliby, aby apteka ogólnodostępna (punkt apteczny) otrzymała uprawnienia punktu potwierdzającego profil zaufany, a także możliwości prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta, na takich samych zasadach jak świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej" - napisał.

Apteka ogólnodostępna, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne.

"Dodatkowo należy wskazać, iż aptece ogólnodostępnej (punktowi aptecznemu) na podstawie w ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie informacji w ochronie zdrowia nadano takie sama uprawnienia jak świadczeniodawcom, a zatem pacjent może po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta nadać uprawnienia wybranemu farmaceucie jako pracownikowi medycznemu dostępu do dokumentacji medycznej lub nadać dostęp aptece lub punktowi aptecznemu, w takiej sytuacji dostęp do dokumentacji będą mieli wszyscy pracownicy apteki np. technik farmaceutyczny" - dodaje.

Dlatego wprowadzenie nowych serwisów dla pacjentów w aptekach i punktach aptecznych polegających na informowaniu pacjentów o możliwości założenia (aktywowania) Internetowego Konta Pacjenta w aptece lub punkcie aptecznym (na takich samych zasadach jak mogą to robić świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) pozwoli w szerszym zakresie upowszechnić wiedzę o istnieniu Internetowego Konta Pacjenta oraz o możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej za pomocą tego konta oraz pomoże osiągnąć założony cel Monstra Zdrowia - 10 milionów aktywnych Kont Pacjenta.