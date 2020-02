Pielęgiarka wypisze receptę, udzieli porady

18 064 pielęgniarek i położnych ukończyło kurs z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept. Dziś w ramach samodzielnej ordynacji oraz kontynuacji zleceń lekarskich recepty wystawia 7 045 pielęgniarek i położnych. Do tej pory wystawiły one 870 045 recept.

Ministerstwo Zdrowia krok po kroku poszerza kompetencje pielęgniarek. Po wprowadzeniu świadczenia umożliwiającego pielęgniarkom wypisywanie recept na ściśle określone leki, przyszedł czas na wprowadzenie do systemu porady pielęgniarskiej w AOS i POZ.

- W toku kształcenia przeddyplomowego pielęgniarki już od kilku lat są przygotowane do realizacji świadczeń, których na razie nie mogły wykonywać zgodnie z przepisami prawa. Np. w 2016 r. do standardów kształcenia przeddyplomowego wprowadzono badanie fizykalne. Pielęgniarki zostały też przygotowane do ordynowania leków. Ta kwestia została już zapisana w aktach prawnych. Zgodnie z nimi pielęgniarki od 1 stycznia 2016 roku mogą ordynować wyszczególnione tam leki, mają uprawnienie do przepisywania recept, które wcześniej mógł przepisać tylko lekarz, mogą ordynować określone wyroby medyczne, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie - mówi wiceminister zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko.

Dodaje, że od czerwca 2019 r. weszły do systemu opieki zdrowotnej pielęgniarki i położne, które w ramach kształcenia zawodowego (licencjat i magister) realizowały treści kształcenia dotyczące nowych kompetencji zawodowych. W związku z tym nie są one zobowiązane do ukończenia kursu specjalistycznego, bo mają już kompetencje do ordynacji i kontynuacji leczenia przepisanego przez lekarza.

Zdanie to podziela Zofia Małas, prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, która podkreśla, że każda pielęgniarka udzielająca świadczeń, jeśli uzna, że zgodnie z posiadaną przez nią wiedzą medyczną nie jest w stanie udzielić porady pacjentowi, odeśle go do lekarza.

Ordynują leki, udzielą porady

Jak podkreśla wiceminister Szczurek-Żelazko, resort zdrowia dysponuje danymi, które pokazują jak realizowany jest przez pielęgniarki i położne pierwszy produkt, czyli ordynacja leków. Wynika z nich, że 18 064 pielęgniarek i położnych ukończyło kurs z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept. Dziś w ramach samodzielnej ordynacji oraz kontynuacji zleceń lekarskich recepty wystawia 7 045 pielęgniarek i położnych. Do tej pory wystawiły one 870 045 recept, w tym 863 635 recept zostało wystawionych przez pielęgniarki i położne w ramach kontynuacji leczenia, a 6 410 recept - w ramach samodzielnej ordynacji.