Pleszew: praca tylko w godzinach uznanych za profesjonalnie uzasadnione

Pleszewscy właściciele aptek wnioskują do starostwa powiatowego o usunięcie ze stron internetowych konfliktogennej informacji o nocnych i świątecznych dyżurach aptek powiatu pleszewskiego.

Jak przypominają w piśmie do radnych powiatu, podjęta przez nich uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020 roku jest w "oczywisty sposób niewykonalna, stanowi źródło konfliktów na linii aptekarze – Rada Powiatu Pleszewskiego oraz, co najistotniejsze, aptekarze – pacjenci".

- Niewykonalność i absurdalność Uchwały są doskonale znane Radzie Powiatu, co zostało przez nią wyrażone zarówno w Uzasadnieniu do Uchwały w słowach: "Ponadto Prezydium [Rady Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej] wyraziło pogląd aptekarzy powiatu pleszewskiego, że będą pracować tylko w tych dniach i godzinach, które jako profesjonaliści sami uznają za możliwe" oraz podczas dyskusji w dniu jej przegłosowania. Radny Michał Kaczmarek wyraził to słowami "równoczesny dyżur aż dwóch aptek (w mieście i poza nim) jest niepotrzebnym absurdem tym bardziej, że i tak żadna nie dyżuruje" - zauważają w piśmie.

W opinii farmaceutów, publikowanie kwestionowanej przez aptekarzy Uchwały, w świadomy sposób wprowadza w błąd wszystkich obywateli korzystających z informacji dotyczących pracy aptek powiatu.

- Uznajemy, że tak nie powinien czynić organ administracji państwowej lub indywidualnie osoby odpowiadające za zamieszczanie informacji na stronach internetowych starostwa w Pleszewie. Sugerujemy wyraźne zamieszczenie poniższych informacji zgodnych ze stanem faktycznym, a jednocześnie neutralnych emocjonalnie:

"Apteki powiatu pleszewskiego pracują tylko w dniach i godzinach określonych w załączniku nr 1 do Uchwały, a więc nie pełnią dyżurów nocnych i świątecznych" - dodają farmaceuci.

Jednocześnie podają przykład starostwa w Śremie, które w informacji o dyżurach aptek swego powiatu zamieszcza wyraźny dopisek, że "apteka może nie pełnić dyżuru".