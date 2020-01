Podatek od reklamy suplementów. "Jedynym mierzalnym skutkiem będzie podniesienie ich ceny"

Opłata za reklamę suplementów diety uderza w małe i średnie przedsiębiorstwa nie realizując przy tym celu, jaki stawia ta ustawa. Jedynym mierzalnym skutkiem, jaki będzie można zanotować, to podniesienie cen suplementów diety - uważa PASMI.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakłada, że podmiot uczestniczący w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementu diety będzie zobowiązany wnosić na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Kto będzie ponosił tę opłatę? Ten kto nabywa audycje i materiały do audycji reklamy suplementu diety lub ich opracowanie, a także kto produkuje lub koprodukuje audycje i materiały do audycji reklamy suplementu diety lub ich opracowanie, jeżeli są one przeznaczone na potrzeby tego podmiotu lub innego podmiotu świadczącego audiowizualne usługi medialne lub radiowe usługi medialne, lub podmiotu zajmującego się zakupem czasu antenowego.

Do propozycji resortu zdrowia odniósł się Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI.

"Zgodnie z zaproponowanym celem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadzenie polityki fiskalnej ma być narzędziem służącym promowaniu prozdrowotnych wyborów żywieniowych w zakresie produktów, dla których udowodnione zostały negatywne skutki zdrowotne (alkoholizm, cukrzyca, otyłość), a dodatkowo zasilającym znacznie budżet państwa".

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano iż "niewłaściwe, nieuzasadnione stosowanie suplementów diety, brak rzetelnej informacji dotyczącej przeciwwskazań do stosowania oraz nadmierne spożycie tych produktów może wiązać się z ryzykiem wystąpienia skutków niepożądanych oraz być przyczyną poważnych konsekwencji zdrowotnych".

- Niemniej jednak, ustawodawca w ocenie skutków regulacji nie był w stanie obiektywnie wskazać, w jaki sposób wprowadzenie podatku na reklamę ma zapobiec tym ryzykom - zauważa organizacja.