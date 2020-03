Polfa Tarchomin przesyła do aptek pierwsze dostawy środków do dezynfekcji

Preparaty powinny wkrótce trafić do aptek (Fot. Archiwum)

Polfa Tarchomin przesyła do aptek pierwsze dostawy Trisept Max do dezynfekcji ciała i Dezynmax do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku - informuje Marek Tomków, wiceprezes NRA.

W związku z sygnalizowanymi bardzo poważnymi brakami środków do dezynfekcji, premier Mateusz Morawiecki 4 marca, zlecił Polfie Tarchomin i Orlenowi produkcję takich środków. Orlen ma wyprodukować 1 mln litrów środka dezynfekującego, który zostanie dostarczony do wszystkich szkół w Polsce, natomiast Polfa Tarchomin będzie produkowała taki preparat na potrzeby indywidualne. Jak podaje w mediach społecznościowych Marek Tomków Polfa Tarchomin przesyła już do aptek pierwsze dostawy Trisept Max do dezynfekcji ciała i Dezynmax do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku. - Wkrótce powinny trafić do aptek. Na razie duże pojemności, ale spróbujemy i na to znaleźć rozwiązanie. Dzięki - napisał wiceprezes NRA.

