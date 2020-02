Polityk planuje teraz urlop w Chinach, bo ze względu na panującą tam epidemię jest tanio...

Koronawirus nie jest już problemem wyłącznie medycznym. Staje się fenomenem socjologicznym i medialnym. Wpływa na gospodarkę i rynki finansowe. W Polsce dodatkowo oddziałuje na scenę polityczną, rozgrzaną kampanią prezydencką.

Dotychczas w naszym kraju nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem, ale 2 marca odbędzie się posiedzenie Sejmu dotyczące zagrożeń epidemicznych w Polsce i Europie. Jeden z kandydatów na prezydenta RP uważa, że należy zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Za to jego konkurent planuje urlop w Chinach, bo teraz, ze względu na panującą tam epidemię, "jest tanio".

Od kilku tygodni koronawirus straszy inwestorów. Czwartek (27 lutego) był kolejnym czarnym dniem na warszawskiej giełdzie. Kursy sześciu spółek należących do państwa spadły do najniższych poziomów w historii. Spadki zanotowały też najważniejsze światowe giełdy.

Bez wątpienia koronawirus nie jest już problemem wyłącznie medycznym, stanowiącym wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia w wielu krajach. Na naszych oczach staje się fenomenem socjologicznym i medialnym, realnie wpływającym na światową gospodarkę i rynki finansowe. Epidemia, mająca swój początek w Chinach, dociera do kolejnych państw. W Polsce wkroczyła już na arenę gry politycznej, czemu trudno się dziwić. Trwa kampania prezydencka.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ostrzega, że przez "podgrzewanie paniki" może dojść do sytuacji, że któryś pacjent nie dostanie pomocy, którą dostać powinien: - To nie będzie służyło jego zdrowiu - podkreślał i bardzo prosił „kolegów polityków o to, żeby sytuacji pacjentów nie wykorzystywać do bieżącej aktywności partyjnej”.

Tymczasem prezes PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl wytykał rządzącym, że „nie ma dzisiaj zarządzania kryzysowego, nie ma informacji dla lekarzy. Lekarze nie wiedzą, co mają mówić pacjentom”.

Szef ludowców zapewniał, że „na miejscu prezydenta” zwołałby Radę Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie koronawirusa. Wezwał też rząd, żeby „wziął się do roboty”. - Czemu zmarnowano kilka tygodni od momentu kiedy w Chinach pojawia się wirus? - pytał Kosiniak-Kamysz.

Z kolei Robert Biedroń w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że wybiera się do Chin ze swoim partnerem, Krzysztofem Śmiszkiem. Kandydat Lewicy na prezydenta nie obawia się panującej tam epidemii koronawirusa. - Jest tanio, nikt tam teraz nie kursuje. Nie boimy się, choć trzeba oczywiście uważać - powiedział Biedroń.