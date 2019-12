Nie powinniśmy być całkowicie zależni od substancji czynnych produkowanych za granicą - mówi w wywiadzie dla portalu dorzeczy.pl Marek Tomków, wiceprezes NRA.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Skarb Państwa chce zainwestować 200 mln zł w Polfę Tarchomin.

- Pomysł, żeby stawiać na produkcję leków w Polsce jest jak najbardziej sensowny. Oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów z brakami leków, tak jak jeden gazoport nie rozwiąże problemów z dostawami gazu, ale od czegoś trzeba zacząć. Mówimy o 200 milionach, co z jednej strony oznacza duży zastrzyk finansowy i niewątpliwe wsparcie, ale jednocześnie niewiele w kontekście finansowych gigantów jakimi są firmy farmaceutyczne - komentuje pomysł rządu wiceszef NRA.

Zdaniem Marka Tomkówa, nie powinniśmy być całkowicie zależni od substancji czynnych produkowanych za granicą. Warto rozważyć produkcję choćby kilku strategicznych API w Polsce.

- W wielu przypadkach przy stosowaniu mądrego wsparcia dla firm produkujących w naszym kraju, jest to do osiągnięcia. Należy pamiętać, że celem nie jest odrzucenie leków z zagranicy, a jedynie różnicowanie dostawców tak, aby w razie problemów z dostawami leków polscy pacjenci mieli do nich dostęp choćby w ograniczonej ilości - dodaje.

Więcej: https://www.dorzeczy.pl/