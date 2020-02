Porady farmaceutów skróciłyby kolejki w przychodniach i na SOR

Opieka farmaceutyczna jest czymś, czego chcemy jako farmaceuci i potrzebujemy jako społeczeństwo. Jeśli system ochrony zdrowia w aptekarzach widzi księgowych lub informatyków, jego niewydolność będzie się pogłębiała - uważa farmaceuta Mariusz Politowicz.

- Gdy zwiększymy wycenę, wielu lekarzy zdecyduje się przyjmować na NFZ – powiedział dla "Rzeczpospolitej" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ma to znacznie skrócić kolejki do specjalistów.

Jak zaznaczył, w Polsce przyjęło się, że pacjent jest na stałe pod opieką specjalisty. Tymczasem to on powinien „ustawić" leczenie prowadzone przez lekarza pierwszego kontaktu. Za granicą to standard. - Zamierzamy dodatkowo płacić lekarzom POZ za prowadzenie chorych przewlekle na nadciśnienie czy cukrzycę - wskazał minister.

W związku z powyższym, na Twitterze rozgorzała dyskusja na temat dostępu do porady medycznej i tego, kto już teraz mógłby jej udzielać.

- Warto pamiętać, że lekarzem POZ powinien być właśnie specjalista medycyny rodzinnej. W Polsce mimo ograniczonego dostępu do POZ/AOS nie szanuje się czasu lekarza (tak samo jak pacjenta). Wiele porad mogłaby wykonać np. pielęgniarka - stwierdził dr Mikołaj Sinica.

- Wprowadzenie "porady pielęgniarskiej" lub "porady farmaceutycznej" mogłoby odciążyć POZ. Ale jak każda porada w publicznej OZ- powinna być rozliczana. Tylko jak- NFZ? - pyta inny lekarz z Poznania.

- Powiedziałbym, że wiele porad udzieliłby aptekarz. Tym samym zmniejszyłby kolejki w przychodniach lub nawet na SOR. Mało tam "zagrażających" życiu katarów? - skomentował farmaceuta Mariusz Politowicz. Jednak jak zaznaczył, "misją i etyką" nie da się chronić zdrowia. No money, no mission!".

- Prawda. Szkoda, że chętniej pyta się w aptece o radę jaki suplement wybrać, a nie co stosować na przeziębienie - odpowiedział doktor z Poznania.

- To byłoby coś, tylko czy apteki są na to chętne i gotowe? Czy jest jakiś model finansowania przemyślany z myślą o konsultacjach farmaceuty? Swoją drogą, zdarzało mi się prosić o rozmowę z farmaceutą w aptece lub przekazywać pacjentom, że o lekach bez recepty zawsze mogą porozmawiać z farmaceutą, jest to zawód medyczny, a do dobrania leków bez recepty nie jest wymagana konsultacja lekarska. Prawie za każdym razem, i w aptece, i w gabinecie wielkie zdziwienie - wskazał dr Mikołaj Sinica.

Mariusz Politowicz podkreślił, iż opieka farmaceutyczna jest czymś, czego chcemy jako farmaceuci i potrzebujemy jako społeczeństwo. - Jeśli system ochrony zdrowia w aptekarzach widzi księgowych lub informatyków, jego niewydolność będzie się pogłębiała - ocenił.