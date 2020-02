Poznań: apteka prowadzi zapisy na maseczki

W jednej z poznańskich aptek można zapisać się do specjalnego zeszytu. W ten sposób właściciel apteki zbiera zamówienia chętnych na zakup maseczki ochronnej.

- Dopiero dziś znalazłam hurtownię, w której będą maseczki od producenta z Czech. Ale ich cena jest sześć razy wyższa niż maseczek kupowanych wcześniej - mówi właścicielka poznańskiej apteki.

Placówka od wtorku, 25 lutego prowadzi prowadzi zeszyt z zamówieniami na maseczki. Wcześniej sprzedawała je po 80 gr. Teraz podniesie cenę do 3-4 zł za sztukę. Chętnych to nie odstrasza.

Farmaceuci mówią jednak to samo, co eksperci występujący w radiu czy telewizji: takie maseczki nie ochronią nas przed koronawirusem. Przydać mogą się osobom już zakażonym - by zmniejszyć ryzyko dalszych zakażeń.

