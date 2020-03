PPOZ chce triage'u w POZ. Chodzi o strategię walki z koronawirusem

Czasowe zawieszenie badań profilaktycznych dzieci, zabezpieczenie poradni POZ w środki ochrony osobistej dla personelu oraz określenie zasad telefonicznej segregacji pacjentów (Triage w POZ) – to propozycje lekarzy PPOZ w związku z zagrożeniem koronawirusem.

– Nie tylko szpitale i SOR-y znalazły się w "stanie wyjątkowym. Uważamy, że pilnie należy opracować konkretną strategię dla działań podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), stojącej na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Z apelem o wypracowanie strategii dla podstawowej opieki zdrowotnej lekarze PPOZ zwrócili się do prezesa NFZ Adama Niedzielskiego, w związku z komunikatem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu w sprawie obowiązku zapewnienia pacjentom 2-godzinnej Tele-porady (przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Zgodnie z zaleceniami wielkopolskiego NFZ – świadczeniodawcy mieliby obowiązek informowania pacjentów przez umieszczenie w sposób widoczny i ogólnodostępny informacji w miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniodawców (wypełnianie tabelek).

– Znana jest nam treść zarządzeń prezesa NFZ, gdyż ją negocjowaliśmy, ale takie stawianie sprawy w obecnej sytuacji jest nieadekwatne do tego, co powinno być rzeczywiście najpilniejszą potrzebą. Każda poradnia ma swoją linię telefoniczną i podany numer telefonu kontaktowego do rejestracji, który znany jest zarówno pacjentom (często korzystających z porad przez telefon), jak i oddziałowi wojewódzkiemu NFZ – podkreślają lekarze PPOZ.

Zdaniem lekarzy PPOZ w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego konieczne jest wprowadzenie wielokierunkowych działań, które zmniejszyłyby ryzyko zakażenia koronawirusem.

– Po pierwsze należałoby rozważyć zawieszenie profilaktyki dzieci (w szczególności wstrzymanie bilansów, a może i części szczepień), tak aby zdrowe dzieci nie przychodziły do poradni, gdzie nawet w wypadku odrębnego wejścia, czy rozdzielności czasowej jest możliwość i prawdopodobieństwo zakażenia po kontakcie z chorymi. Personelowi medycznemu pozwoliłoby to także na zajęcie się pacjentami potrzebującymi faktycznej pomocy – mówi Bożena Janicka.