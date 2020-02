PPOZ: jak z całą informatyzacją zdrowia, w tym obszarze też są problemy

Jednak tak samo, jak z całą informatyzacją, tak i w obszarze odpadów medycznych, pojawiają się już poważne problemy dotyczące zarówno nadawanych kodów, jak i ich uzyskania, odświeżenia, a bez tego firmy odmawiają odbioru odpadów - oceniają lekarze z PPOZ.

Od 2020 roku uruchomiona została elektroniczna baza BDO (Baza Danych Odpadowych). To właśnie na niej świadczeniodawcy usług zdrowotnych powinni wpisywać roczne sprawozdania o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami.

– Jednak tak samo, jak z całą informatyzacją, tak i w tym obszarze, pojawiają się już poważne problemy dotyczące zarówno nadawanych kodów, jak i ich uzyskania, odświeżenia, a bez tego firmy odmawiają odbioru odpadów. Problemy stwarza także samo funkcjonowanie firm obsługujących świadczeniodawców – podkreślają lekarze skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO termin składania sprawozdań w formie papierowej za 2019 rok możliwy jest do 30 czerwca 2020 roku.

W przypadku awarii bazy BDO, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań w tym terminie, sprawozdanie można złożyć niezwłocznie po ustaniu awarii – nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.

2020 rok ma być przejściowym w elektronicznej bazie BDO. W przyszłym roku dane do sprawozdania powinny uzupełnić się automatycznie.

Lekarze PPOZ przypominają, iż mimo że ewidencję papierową można prowadzić maksymalnie do 30 czerwca 2020 roku, i tak dane za 2020 rok trzeba wprowadzić do bazy BDO najpóźniej do 31 lipca 2020.

- W razie zastosowania formy papierowej (w okresie przejściowym bądź w czasie awarii) należy stosować kartę przekazania odpadów oraz kartę ewidencji odpadów (jeśli podmiot ją prowadzi) zgodnie z obowiązującymi wzorami - podkreślają lekarze PPOZ.