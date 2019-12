PPOZ: lekarze rodzinni podpisują umowy na 12 miesięcy

Zarząd PPOZ zaleca podpisanie aneksów do obecnych umów na 12 miesięcy, czyli od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. - Mamy nadzieję, że czas ten zostanie wykorzystany na konstruktywne negocjacje i wypracowywanie tylko dobrych rozwiązań - mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Ostatnie rozmowy w siedzibie NFZ w Warszawie, które odbyły się w poniedziałek, 30 grudnia, nie doprowadziły do zawarcia porozumienia. Obie strony pozostały przy swoich stanowiskach, a prezes NFZ wyraził gotowość renegocjacji umów najwcześniej na przełomie kwietnia - maja przyszłego roku.

- Prezes NFZ nie zgodził się na zawarcie umów na wcześniej uzgodnionych warunkach finansowych przez PPOZ, głównie na wzrost stawki bazowej od stycznia 2020 do wysokości 13,81 zł, ponieważ tych pieniędzy już brak. Dlaczego? Wynegocjowane przez nas środki finansowe (ponad 360 mln zł), zostały rozdysponowane w trakcie kolejnych negocjacji (z PZ), a negocjatorzy ci nie dali rady utrzymać naszej stawki na dzień 1 stycznia 2020 – 13,81 , a jedynie 13, 55zł. Zmianę naszej stawki styczniowej na niższą nie omieszkał z satysfakcją przyjąć Prezes NFZ - podkreśla Bożena Janicka.

Zarząd PPOZ szczegółowo przeanalizował Zestawienie Centrali NFZ w zakresie skutków dla negocjowanych wariantów i okazało się, że propozycje PPOZ są korzystniejsze zarówno dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, jak i pacjentów.

- W naszej ocenie wariant 1. jest korzystny przede wszystkim dla NFZ, który w I półroczu będzie angażował mniejsze środki na funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w II półroczu finansował będzie mniejsza populację - więcej osób umrze niż się urodzi. Wyliczenia wariantów na dzień 30 grudnia 2019 błędnie zakładają constans populacji do końca roku - wyjaśnia Bożena Janicka.

Decyzja o podpisaniu umów na 12 miesięcy zapadła w poniedziałek, 30 grudnia w siedzibie PPOZ w Koninie podczas obrad Zarządu PPOZ.

- Przez ten czas zamierzamy powrócić do rozmów i mamy nadzieję, że zakończą się one wypracowaniem konstruktywnych i korzystnych rozwiązań dla polskich pacjentów. Właśnie z myślą o nich Zarząd PPOZ, po tak trudnych rozmowach z NFZ i MZ, zaleca podpisanie aneksów do obecnych umów od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 - mówi Bożena Janicka.