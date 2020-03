Praca w czasie pandemii. Farmaceutka zwraca się z apelem

Farmaceutka z Opola opisuje, że pacjenci nie przestrzegają zasad, które w ramach minimalizacji ryzyka zakażenia koronawirusem, zostały wprowadzone w aptekach. - Tłoczą się w lokalu, niektórzy kaszlą, kichają, zarażają siebie nawzajem - mówi.

Farmaceuci pracują wiele godzin, często bez przerw na posiłki. Taką dyspozycję wymusza m.in. ogromna frekwencja pacjentów w aptekach.

Farmaceutka, pracująca w jednej z opolskich aptek poprosiła SE o nagłośnienie jej apelu:

"Pacjenci mimo próśb, wywieszania informacji o zachowaniu bezpiecznej odległości, nie stosują się do nich. Pacjenci tłoczą się w aptece, niektórzy kaszlą, kichają, zarażają siebie nawzajem. Na zwrócenie uwagi niekiedy reagują oburzeniem. Zadbajmy o zdrowie tych, którzy muszą pracować. Bo jeśli wszyscy farmaceuci zachorują, kto będzie wydawał leki?" - pisze farmaceutka.

Jak wskazuje, granice rozsądku są zacierane. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z wagi zagrożenia. - Przychodzą do aptek z dziećmi, kupując preparaty, które wcale nie są niezbędne jak np. suplementy diety na odchudzanie, czy odżywki do włosów, paznokci, mascary do rzęs. Pacjentów jest coraz więcej, a personelu coraz mniej - dodaje.

"Kochani pacjenci! Zwracam się z ogromną prośbą, abyście ograniczyli wizyty w aptece do pilnych i niezbędnych. Zadbajmy o zdrowie tych, którzy muszą pracować. Nie dopuśćmy do sytuacji, byśmy zarażali siebie nawzajem" - apeluje farmaceutka z Opola.

